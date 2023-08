Óriási pusztítást okozott Magyarországon és a környező országokban is augusztus első hétvégéjének időjárása. A viharok, áradások nemcsak az épített környezetben és a településeken idéztek elő milliárdos nagyságrendű károkat, hanem az ország nemzeti parkjai, parkerdői, és kedvelt kirándulási célpontokon is komoly rombolást végeztek. Összegyűjtöttük, mire számíthat akkor, ha kirándulást tervezett a viharok utáni napokra ezekre a területekre!

Zajlanak a kármentesítési munkák a Pilisi Parkerdőben

Az elmúlt napokban Budapesten és környékén a szokatlan intenzitással tomboló viharok a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőkben is károkat okoztak. A parkerdő munkatársai jelenleg is végzik ezek felmérését, de első rátekintésre is számos fakidőlés, ágleszakadás, a heves esőzések miatti hordalék akadályok, csuszamlások tapasztalhatók - jelzik tájékoztatójukban.

Ezért a Pilisi Parkerdőnél felhívjak az erdőjárók, turisták figyelmét, hogyaz elkövetkező időszakban különös körültekintéssel látogassák az erdőket, mert sok helyen találkozhatnak a turistautakra dőlt fákkal, nagyobb ágakkal, hordalék akadályokkal, és a viharkárok miatt több ezután leszakadó ágra, gallyra és más veszélyekre is számítani lehet.

Fakidőléseket, letört ágakat hagyott maga után a vihar a Pilisi Parkerdőhöz tartozó erdőkben is:

A károk felmérését követően a frekventált turistautak akadálymentesítését a cég munkatársai megkezdték, a munkálatok befejezéséig a kirándulók türelmét kérik.

Jó hírek érkeztek a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságától

Az ország egyik kiemelkedő jelentőségű, a belföldi látogatók és a külföldi turisták körében is egyaránt népszerű célpontnak számító nemzeti parkjában, a Hortobágyi Nemzeti Parkban is jelentős pusztítást végzett a vihar. Hála a dolgozóik erőfeszítéseinek - adnak tájékoztatást közösségi oldalukon -, egyetlen állat sem sérült meg a szélsőséges időjárás következtében. A vadaspark területén mintegy 20 fát döntött ki a vihar, ám mint írják, kollégáik erőfeszítéseinek köszönhetően, a kidőlt fák eltakarításával és a szükséges javítási munkákkal vasárnap estére elkészültek, így a létesítmény hétfőtől változatlanul látogatható.

Duna-Dráva Nemzeti Park: áradásveszély!

Az elmúlt napok viharos időjárásáról szóló hírek mellett érkeztek előrejelzések azokról a kihívásokról, melyekre a következő napokban lehet számítani az ország területén. A jelentős mennyiségű csapadék miatt ugyanis több folyón megemelkedett a vízszint, és a hét második felében áradásokra, illetve árhullámok levonulására kell számítani. A vízügyi szakemberek szerint különösen a Dráván kell szélsőségesen magas vízszintre illetve áradásra számítani, sőt, a folyó egyes szakaszokon már a hétvégén kilépett a medréből.

Ezzel kapcsolatban tett közzé figyelmeztetést Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága. Közösségi oldalukon jelezték, hogy a rendelkezésre álló vízügyi adatok alapján, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vízitúra tájékoztatójában szereplő árvízvédelmi tudnivalókra hivatkozva jelzi, hogy az áradás levonulásáig a Mura és Dráva folyón a vízitúrák lebonyolítását nem javasolják, kérik a túrák mellőzését. A vízen mindenki saját felelősségére tartózkodhat - hangsúlyozzák tájékoztatójukban

Órákon át szivattyúztak Szigethalmon

Jelentős károk érték Szigethalmon a Családi Vadasparkok, gyerekek és családok kedvelt látogatóhelyét, állatsimogatóját, erről a szervezet számolt be közösségi oldalán. Órákon át szivattyúztak a park területén a hétvégén, miközben a munkatársak folyamatosan dolgoztak a kidőlt fák, kidőlt bokrok, az ágak és a levél eltakarításán. A helyzetben jelentős könnyebbséget jelent, hogy a közelmúltban megvalósított fejlesztések miatt a vadaspark a hétvégén lezúdultnál nagyobb mennyiségű vizet is tudna kezelni, a kerítésrendszer pedig még fa kidőlés esetében is megakadályozná állatok segítését.

Egyetlen állatnak sem lett baja, a park pedig folyamatosan várja a látogatókat - számolnak be róla.

Látogathatók nemzeti parkjaink

Az ország tíz nemzeti parkja - ideértve az összeállításunkban említetteket is, a jelzett megkötésekkel - a szélsőséges időjárás elmúltával folyamatosan fogadja területetén a látogatókat. Átfogó korlátozásokat, rendkívüli üzemelési rendet a nemzeti parkok igazgatóságai nem vezettek be, ugyanakkor a kezelésük alatt álló területeken lehetnek helyben kihirdetett megkötések, korlátozások a látogatás rendjére vonatkozóan. Ezekről érdemes indulás előtt tájékozódni a kirándulóknak, családoknak, túrázóknak. Az időjárási szélsőségek miatt minden esetben a szokottnál is körültekintően és felelősséggel kell eljárni akkor, ha valaki vihar pusztításával, vagy áradással érintett területre tervez utazást, az aktuálus állapotokról való alapost tájékozódás indulás előtt elengedehetetlen.

Korlátozások Szlovéniában, egyes helyekre egyelőre nem lehet utazni

Az extrém időjárás komoly károkat okozott a szomszédos országokban is. A Szlovén Turisztikai Hivatal friss tájékoztatása szerint az országot sújtó súlyos árvizek ellenére az ország nagy része nem szenvedett súlyos károkat, és továbbra is nyitva áll a vendégek és látogatók előtt. Egyes területek azonban még mindig megközelíthetetlenek, és a közúti és vasúti összeköttetések néhány helyen megszakadtak.

A hivatal legfontosabb tanácsa azoknak az utasoknak, akik Szlovéniába terveznek utazni a közeljövőben, hogy mindenképpen kövessék figyelemmel az aktuális helyzetet, és kérjenek pontos tájékoztatást azoktól a célállomásoktól vagy szállásszolgáltatóktól, ahol megszállni szándékoznak.

A Szlovén Turisztikai Hivatal tájékoztatása szerint az áradások számos régiót érintettek, beleértve a városokat, a vidéket és a természeti látnivalókat. Egyes turisztikai célpontok elérhetetlenek lehetnek, így szükség esetén módosítani érdemes az úti célt és felfedezni azokat a helyeket, amelyeket nem érintett az árvíz.

Mely területek érintettek az időjárás okozta károk okán és nem javasolt utazni?

Közép-Szlovénia: Medvode, Kamnik és Velika Planina, Komenda, Idrija, Žiri, Škofja Loka.

Alpok térsége: Koroška egyes részei, Felső-Savinja völgye (Luče, Solčava, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji, Mozirje, Polzela).

Pannon-síkság: Pomurje régió egyes területein a Mura folyó is árad.

A következő úti célokra és helyekre jelenleg nem lehetséges a turisztikai látogatás:

Velika Planina

Kamnik

Škofja Loka

Felső-Savinjska-völgy egésze (Solčava, Luče, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Gornji Grad...).

Koroška (Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd...)

Koroška Bela

Mura folyó mentén fekvő helyek.

A hivatal tájékoztatása szerint az árvíz utáni különleges helyzet miatt az élelmiszereket, műszaki cikkeket vagy gyermekfelszereléseket kínáló üzletek vasárnap és ünnepnapokon is nyitva lehetnek Szlovéniában. A nyitvatartás meghosszabbítása hét közben is megengedett, amit az üzletek maguk határoznak meg.