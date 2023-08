Az Észak-Írországban, 182 hektáron elterülő Belle Isle Estate nevű birtok 21 kilométerre található Enniskillentől, Fermanagh megye legnagyobb városától. Az elképesztő vidéki birtokhoz négy magánsziget tartozik, a telken 17 különböző épület áll.

A birtokot most 7,5 millió euróért (közel 3 milliárd forint) árulják, és 2006 óta esküvők és más egyéb (akár 200 vendéget befogadó) rendezvények helyszínéül adták bérbe.

A jelenlegi tulajdonosa a 44 éves Lord Nicholas Hamilton, akinek édesapja James Hamilton, Abercorn 5. hercege. Az értékesítési prospektus szerint Hamilton 1993-ban vásárolta meg a birtokot a fiának. Érdekesség, hogy a család különleges szálakkal kötődik a brit uralkodócsaládhoz. Diana walesi hercegné ugyanis Abercorn 3. hercegének dédunokája volt.

Az Erne folyó partján fekvő ingatlant most azért árulják, mert a fiatalabb Hamilton és családja az Egyesült Államokba költözött. Az évtizedek során a család alaposan felújította 1442 négyzetméter lakóterületű kastélyt, és két szárnyat is hozzáépítettek a főépülethez. A legutóbbi felújítási munkálatok 2017-ben fejeződtek be.

A privát szigetek és a különböző épületek mellett a Belle Isle Estate jelentős vízparti területtel rendelkezik. A telken legelők és erdők találhatók, gazdag növény- és állatvilággal. A lakók és a látogatók a csónakázás mellett lövészettel és horgászattal is eltölthetik az időt a birtokon.

Forrás: Mansion Global