Bár a Föld déli féltekéjén épp tél van, ez nem minden területen jelent hideg időjárást. Az Ausztrália és Új-Zéland közelében található Tonga 748 négyzetkilométeres szigetcsoportja például híres arról, hogy a helyi lakosok és a látogatók ilyenkor is kifejezetten kellemes időjárási körülmények között élvezhetik a tengerpartot.

A Csendes-óceán déli részén fekvő Tongán a tél is csupán 18-21 Celsius-fok körüli átlaghőmérsékletet hoz. A mérések kezdete óta 1994 szeptemberében regisztrálták a leghidegebbet az országban, és ez a rekord is csupán is 8,7 fok volt.

Idén júliusban azonban szokatlanul hideg légtömegek érték el a szigetet, és a helyi meteorológiai szolgáltató a hónap végén 9,3 Celsius-fokos hideget is regisztrált a Lapaha nevű faluban található állomásán.

Az előrejelzések szerint augusztusra is hűvös idő várható. A meteorológiai szolgálat prognózisa alapján a jövő héten a szigetcsoport egyes részein 10 fokra süllyedhet a hőmérséklet. A hatóság ki is adta a figyelmeztetést, hogy a lakosság készüljön fel a hűvös éjszakákra és az átlagosnál kevesebb csapadékra.

A mostani tongai hideghullám mögött az El Niño időjárási jelenség áll. Ez ugyanis az északi féltekén kemény hőhullámokat okoz, míg a déli területeken szokatlan hideget eredményez.

A ritka időjárási viszonyokra Tonga lakosai is igyekeznek gyorsan reagálni. Az extrémnek számító hideg hatására ugyanis a helyiek elkezdték felvásárolni a meleg ruhákat, és megnőtt a kereslet a fűtőegységek, illetve a gyógyszerek iránt. Olyannyira, hogy egyes üzletek már ki is fogytak a téli termékekből.

A Tonga Gas közlése szerint a gázfűtőtestek eladásai az elmúlt hetekben megkétszereződtek a tavalyi év azonos időszakához képest. Közben a gyógyszertáraknak növelniük kellett a megfázás elleni gyógyszerek megrendeléseit. A helyi üzletek pedig arról számoltak be, hogy hirtelen jelentősen megnőtt a kereslet az elektromos vízforralók, a takarók és a meleg ruhák iránt.

Forrás: The Guardian