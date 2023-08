A mintegy 800 millió euróra becsült liverpooli játékoskeretben egy átlagos futballista több mint hatmillió fontot keres évente, amiből bőven futja luxuskocsikra. A fizetési lista élén álló Mohamed Szalah tulajdonában például egy egész géppark van, de nemrég kiderült, Szoboszlai Dominik is lecseréli a Mercedesét.

Szoboszlai Dominik egykori csapatánál, az osztrák Red Bull Salzburgnál egy A5-ös Audit használhatott, majd azután, hogy 2021 januárjában Németországba, az RB Leipzigbe igazolt, vett magának egy Mercedes AMG G63-ast.

Labdarúgó-válogatottunk 22 éves csapatkapitányának most mégis új kocsija lesz, mert amint azt a The Athleticnek nemrégiben elmondta, rászolgált erre azzal, hogy 70 millió euró (27,11 milliárd forint) ellenében az angol Liverpoolba szerződött a nyáron a lipcseiektől. Mivel azonban édesapja beleegyezése nélkül ez sem valósulhat meg, így egyelőre titokban tartja, hogy milyen járművet nézett ki magának.

A Transfermarkt szakportál által 794,80 millió euróra (307,79 milliárd forint) becsült liverpooli játékoskeretben egyébként egy átlagos futballista – így honfitársunk is – több mint 6 millió fontot (2,7 milliárd forint) keres évente, ebből tehát bőven futja prémiumkategóriás autókra.

A fizetési listán Mohamed Szalah 18,2 millió fonttal (8,2 milliárd forint) az első, és az egyiptomi büszkélkedhet a legnagyobb gépparkkal is. Garázsában többek között egy Lamborghini Aventador (271 ezer font, 123 millió forint), egy Mercedes-Benz SLS AMG Roadster (176 ezer font, 80 millió forint) és egy Bentley Continental GT (160 ezer font, 73 millió forint) is pihen, de ezek mellett a Range Rover Sport SVR-jét, a Mercedes AMG GLE Coupéjét, az Audi Q7-ét, sőt a régi Toyota Camryját is vezetheti.

