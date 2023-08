Hoffmann Csaba szerint jelenleg – feltéve, ha az összes vizsga, az egészségügyi, az elméleti és a gyakorlati is elsőre sikerül – 360-370 ezer forintba kerül. A szabályozás után a jogosítvány megszerzése, az említett számokhoz képest tizedére eshet – persze a kormányzati támogatásnak köszönhetően. Vagyis ha nem is teljesen ingyen, de szinte ingyen lehetne megszerezni a vezetői engedélyt.

A számítás a vonatkozó törvénytervezet szövegéből indult ki, ami a napokban került fel a kormányzati honlapra. A készülő jogszabály az állam működésének további egyszerűsítését célozza, és egyebek között azt is tartalmazza, hogy „a középiskolában, illetve a szakképző intézményben a tanulók részére ingyenesen biztosítják a B kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását". Hogy ez pontosan mit takar, az egyelőre nem világos. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatás igénybevételének formája, módja kialakítás alatt áll az érintett tárcák részéről, ennek véglegesítését követően a kormány részletes tájékoztatást nyújt.

Vagyis ebből kiderül, hogy a döntés legkorábban bő egy év múlva léphet hatályba, éppen ezért a pontos részletek még nem fixáltak. Ám a törvénytervezet, ha így átmegy, akkor csak a vizsgák díjának kifizetését írja elő, ami az egészségügyi vizsga esetében 20 ezer forintos, a KRESZ-vizsga esetében 4600 forintos, valamint a gyakorlati vizsga esetében 11 ezer forintos költséget jelent.

Ez tehát együttesen mintegy 35 ezer forint lenne, ami valóban töredéke a piaci árazásnak. Az is esélyes, hogy ha a 29 gyakorlati, plusz egy vizsgaóra nem elegendő valakinek a jogosítványhoz, és további órákat kell vennie, azt már önerőből kell finanszíroznia a tanulónak.