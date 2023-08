A skóciai Kinlochbervie-ben található Sandwood-öblöt Nagy-Britannia legszebb strandjaként tartják számon meseszép rózsaszín homokos partja és a barátságos delfinek miatt, ám az évszázadok során ott elsüllyedt hajók roncsai sötét titkokat is rejtenek.

Noha a skóciai NC500 főleg a zord hegyeiről, világítótornyairól és romjairól ismert, az út mentén van egy rejtett gyöngyszem, amely az utazók szerint megéri az extra kilométereket.

Az NC500 a Skócia északi partvidékét, és északi felföldjének számos jellegzetességét körbejáró festői útvonal, hossza 830 kilométer, amely az Inverness kastélynál kezdődik és ott is ér véget.

Az oda ellátogató turisták többsége szerint az elszigetelt hely a teljes elmélyülés élményét nyújtja, és olyan érzése van az embernek, mintha teljesen egyedül lenne.

A John Muir Trust természetvédelmi szervezet tulajdonában és kezelésében lévő, 2,5 kilométer hosszú, rózsaszínű homokkal borított strand a Sandwood-öbölben arról is nevezetes, hogy több hajóroncs található a homok alá temetve. Az 1828-ban épült Cape Wrath világítótorony figyelmeztető jelzőfényként szolgált az arra járó hajóknak - de nem mind tudott megmenekülni az ottani alattomos hullámok elől.

A Sandwood-öbölből nyílik az Am Bauchaille is, egy homokkőből álló függőleges sziklaképződmény, amely a Rubh' a Bhuachailla-fok csúcsán fekszik, mindössze 2 kilométernyi távolságra - írja a The Sun.

Az időjárási viszonyoktól függően a látogatók az ott élő delfineket is megnézhetik, ami varázslatos látványt nyújt. Nem mellesleg ezen a csodás helyen vidrák, nyulak és rókák is élnek.

A Sandwood-öböl ideális hely a táborozásra és a csillagok megfigyelésére is.

A tengerpart körül lévő lápvidék majdnem felét egy kiterjedt, lapos tőzegláp borítja, amely az esőzések következtében alakult ki. Emellett dombok, tavak és dűnék is találhatók ezen a helyen.

Ezért a hihetetlen és meseszép látványért azonban meg is kell küzdeni, hiszen a helyszín csak nagyon nehezen közelíthető meg: 6,5 kilométeres gyalogtúra vezet oda a kitett lápvidéken keresztül. A túra során a kirándulók felfedezhetik egy ház romjait, ahol a helyi néphit szerint a viharos éjszakákon egy hajótörést szenvedett tengerész szelleme kopogtatott az ablakon.

Maga a túra a tengerpartra Blairmore-ból indul, ahol a résztvevők még egy utolsó lehetőséget kapnak arra, hogy használják a mosdókat és élelmiszert vásároljanak a helyi Sparban, mielőtt nekivágnának a kalandnak. Habár a tengerpartra vezető út hemzseg a szúnyogoktól, eddig minden turista arról számolt be, hogy minden csípés megérte a felejthetetlen látványt.

A Sandwood-öböl mellett a környék látnivalói között szerepel még az Oldshoremore Beach is, amelyet az Egyesült Királyság egyik legjobb strandjaként emlegetnek, fehér homokjával és szikláival.

A Handa-sziget pedig - egy természetvédelmi terület - szintén csak egy rövid kompútra van, és 200 ezer tengeri madárnak és vidrának, valamint az időnként arra járó bálnáknak, cápáknak és orkáknak ad otthont.