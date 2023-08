Két stílusos ingatlan egy mesés környezetben. A mai elvárásoknak megfelelően, teljesen felújított házakat teljes berendezéssel együtt kínálják új tulajdonosának, hiszen itt minden egységben van és harmonizál egymással, a trófeák, a festmények és kvalitásos bútorzat egyaránt. Ha a vadászházak még nem varázsolták el teljesen, a lenyűgöző környezet biztosan megteszi, a hangulatot pedig egész biztosan fokozza a telken található borospince is.

Egy valódi különlegesség az ingatlanpiacon!

Nógrád megyében, Vizsláson kínáljuk megvásárlásra ezt a 2 önálló házból álló, vendégfogadásra alkalmas vadászházat, amely bár régi műemlék, de 2008-ban teljesen átépítették, esztétikailag gyönyörű, stílusos felújítással, és a mai kornak megfelelő modernizálással! Fontos részlet, hogy az ingatlant teljes berendezéssel értékesítjük, amelynek része az összes gyönyörű festmény, értékes trófea és a válogatott, kvalitásos bútorzat! Itt minden részlet összeillik, minden tökéletes egységben van!

A két házat egy közös udvar köti össze, egymással szemben helyezkednek el. A szemből nézve bal oldali ház 150 m2-es (ebben benne van az egyik szoba feletti galéria is), itt 2 hálószoba, egy nappali-konyha helyezkedik el, valamint egy reprezantatív étkező, külön fürdővel és wc-vel. A fűtést gáz cirkó biztosítja, padlófűtéses rendszerrel. A jobb oldali ház 80 m2-es, itt 2 szoba van, egy kis konyhával, fürdővel, wc-vel. Ennek a háznak a fűtése kandalló + elektromos fűtés kombinációja. Mindkét épület terméskő-tégla falazatú, teteje cserép héjazatú.

Extrák:

hangulatos borospince

távolról is figyelhető kamerarendszer

távfelügyeletre bekötött riasztórendszer

öntözőrendszer, ásott kút

444 m2-es parkoló (legalább 10 autó részére)

különleges berendezés.

A telek 5393 m2-es, a ház környéke rendezett terület, a felső része erdőszéli, természetes környezet. A telek után már mátrai erdőség következik! A környék természeti adottságai csodálatosak, elvégre a Mátrában vagyunk! A település Salgótarjánnal egybeépült, itt megtaláljuk a megyeszékhely összes bevásárlási, szórakozási, ügyintézési lehetőségét! A környék számtalan kirándulási lehetőséget és látnivalót kínál, a közelben van Parád, Mátraderecske, Recsk, a Kékestető, Szécsény és még sok szép kis falu, város! Ezt a minden tekintetben lenyűgöző ingatlant ajánljuk minden vadászat iránt érdeklődő vásárlónak, de olyan családoknak is kitűnő választás lehet, akik egyszerűen szeretik ezt a hangulatot, és ezt a minőséget - akár két generáció részére is - de luxus vendégháznak is kiválóan alkalmas!

