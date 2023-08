Az ausztrál Chevron és a Woodside Energy gáztermelő három üzemét érintik a sztrájkok, ami miatt a gáz nagykereskedelmi ára már meg is ugrott. Nem véletlen: a cégek a világ cseppfolyósítottgáz- (LNG) ellátásának a tizedét biztosítják. A tulajdonosok több milliárd dollárt kerestek a tavalyi rekordmagas gázárakon, amiből most szeretnének látni valamit a munkavállalók is. A sztrájk olyan időszakban jöhet, amikor a gázpiac egyébként is bizonytalan, annak ellenére, hogy az árak csökkentek, és viszonylag alacsony szinten vannak a közelmúlthoz képest" – nyilatkozta a Bloombergnek Oystein Kalleklev, az óceánjáró gáztankereket birtokló és üzemeltető oslói Flex LNG vezérigazgatója. A probléma pedig az, hogy ezek a munkabeszüntetések felboríthatják a világ gázellátásának törékeny rendszerét.

A nagyságrend érzékeltetéséhez elég megemlíteni, hogy az érintett ausztrál LNG-kapacitás valamivel több, mint két és félszerese a texasi Freeporténak, amely nyolc hónapra leállni kényszerült egy tavaly júniusi robbanás és az azt követő tűz miatt. Ez is megborította a piacokat. Ugyanez a kockázat most Európában. A nagy energetikai vállalatok vezetői az utóbbi hetekben már figyelmeztettek is, hogy egy esetleges hideg tél és váratlan üzemszünet áramhiányt okozhatnak egyes területeken.

Ázsia persze közvetlenül még kitettebb az ausztrál LNG-nek, és egy esetleges verseny a gáz megszerzéséért ismét az egekbe röpítheti a fogyasztók számláit mind a két kontinensen. Japán, Thaiföld és Tajvan az idén a vásárolt LNG negyedét az érintett három üzemből kapta, és onnan származik a kínai import 14, valamint a szingapúri 28 százaléka is. A vásárlók kénytelenek lehetnek az azonnali piacon beszerezni a kieső mennyiséget, amely rendkívül hektikus és persze drága.

Az orosz LNG-export csökkent az elmúlt hetekben a két legnagyobb üzem karbantartási munkálatai miatt. Trinidad és Tobago egyik gyára is szinte egész augusztusban kiesik hasonló okok miatt. Egyiptom szinte a teljes kivitelt leállította, hogy a forróság miatt képes legyen kielégíteni a hazai igényeket, a nigériai ellátás pedig a régóta meglévő problémák miatt bizonytalan. További karbantartási munkálatok várhatók a harmadik negyedévben is, többek között egy ausztrál üzemben.

A legkézenfekvőbb alternatíva a hoppon maradt vevők számára nyilvánvalóan az Egyesült Államok, a világ legnagyobb és legrugalmasabb LNG-termelője. Ott azonban éppen hurrikánszezon van, amely ugyan eddig megkímélte az LNG-export központját, a Mexikói-öböl térségét, de ez várhatóan nem marad így sokáig. Amerikai meteorológusok előrejelzése szerint ugyanis egyre nő az esélye, hogy az óceán felszíni hőmérsékletének emelkedése miatt szokatlanul aktív lesz az idei hurrikánszezon az Atlanti-óceánon. Az amerikai terminálok nem lesznek képesek gyorsan további gázmennyiségek cseppfolyósítására.