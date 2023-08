Jeff Bezos és menyasszonya a Bloomberg értesülései szerint teljes titokban, egy piacon kívüli üzlet keretében vásárolt egy vízparti birtokot a Miami Beach-hez tartozó Indian Creek szigetén. A pár 68 millió dollárt (kb. 24 milliárd forint) fizetett az ingatlanért.

Az üzletet a hírek szerint júniusban zárták le, mindössze néhány hónappal azt követően, hogy Bezos átvette a félmilliárd dollárt érő Koru nevű luxushajóját.

A tranzakció új árrekordot állított be az ultra-exkluzív szigeten, amelyet „milliárdos bunkerként" is szoktak emlegetni. A legutóbbi árrekordot 2019-ben állították be a szupergazdagok által kedvelt elzárt területen, 49,9 millió dollárral.

Az enklávéban kevesebb mint három tucat vízparti ház (és egy 18 lyukú golfpálya) terül el, és mindössze egyetlen hídon keresztül vagy hajóval érhető el. A híd bejáratát szigorúan őrzik és a privát biztonsági szolgálat szárazföldön és vízen is járőrözik, a nap 24 órájában.

A Bezos által vásárolt ingatlan hivatalosan soha nem került piacra, ám a nyilvántartásokban szereplő adatok szerint az egyszintes kastélyt 1965-ben építették, majd 1985-ben nagyjából 930 négyzetméterre bővítették a lakóterületét. A két parcellából álló telek több mint 1 hektáron terül el, és egy vízparti medence is tartozik hozzá.

Az Amazon alapítóját állítólag a szomszédos birtok is érdekli. Itt egy nagyobb és pazarabb, 1765 négyzetméteres palota fekszik. Ezt utoljára 2014-ben adták el, akkor 28 millió dollárért, most pedig 85 millió dollárért került piacra.

Forrás: Robb Report