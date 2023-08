Vannak olyan különleges hotelek a világon, amelyeknek már a megközelítése sem könnyű feladat, hiszen alaposan meg kell küzdeni azért ám akik eljutnak oda, szinte kivétel nélkül azt állítják: megérte! Világszerte ma már egyre több extrém szálloda várja azokat az utazókat, akik élvezik az egyediséget, a változatosságot és a kalandot, ráadásul a szálláshelyet tekintve is keresik a kihívást. Összeállításunkban olyan helyszíneket gyűjtöttünk össze, amelyeket a kalandvágyó turistáknak nem csak extremitásuk, hanem lélegzetelállító atmoszférájuk, és persze az ott szerezhető különleges élmények miatt is érdemes felkeresniük. (Ugyanakkor összeállításunkkal nem buzdítunk senkit arra, hogy valamilyen veszélynek tegye ki magát, bármennyire is izgalmasnak tűnik felkeresni egy-egy különleges szálláshelyet.).