Nem mindennapi technikai hiba rémisztethette meg egy pénzintézet vezetőit, ugyanakkor tehette boldoggá - ha csak rövid időre is - a bank ügyfeleit. A Bank of Ireland mobilalkalmazásában ugyanis állítólag egy olyan hiba állt elő, aminek nyomán azok is pénzt tudtak átvezetni digitális számlájukra, akiknek nem volt pénz a banknál vezetett betéti - vagyis nem hitel - folyószámlájukon.