Csaknem ötezer egyéni játékos és 350 csapat nevezett a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság ötödik, 2022–2023-as idényébere. A tíz hónapig tartó versenysorozatban 9 játékban zajlanak a küzdelmek. A bajnokság most a félidejénél tart.

Az idei kiírás a leghosszabb ideig futó állandó versenysorozat Magyarországon. A mostani kiírás legnépszerűbb sportága a SIM Liga, ebben jellemzően a szimulációs, például rallye, vagy formula autóversenyek vannak. Az ezekben levő kiírásokra több mint négyezer játékos jelentkezett. Az idei E-sport Bajnokság összdíjazása 12 millió forint.

Az elmúlt öt évben a hazai e-sport hatalmas fejlődésen ment keresztül. A nemzeti bajnokság mellett a válogatottunk a nemzetközi versenyeken is megméretteti magát, és azt se felejtsük el, hogy a szurkolótábor is egyre népesebb. A felnőtt bajnoki, egyetemi és válogatott e-küzdelmek élő online közvetítéseinek ugyanis ez évben eddig összesen 670 ezer nézője volt – árulta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője. Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség elnöke elmondta, hogy a nemzetközi e-sport világbajnokság szempontjából is kiemelten fontosak a hazai bajnokságok, mivel több játékban, közöttük a Counter-Strike: Global Offensive csapat gerincét azok a játékosok adják, akik a bajnokság során kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

A gamer világ mára meglehetősen nyitottá vált, Magyarországon tavaly 100 milliárd forint értékben költöttek itthon videójátékra, vagy azokhoz kapcsolódóan vásároltak szolgáltatásokat. Ez már nemzetgazdasági szinten is számottevő adatnak számít. Nem véletlen tehát, hogy az e-sport bajnokságok iránt egyre nagyobb az érdeklődés.

Az idei versenysorozat különlegessége, hogy a FIFA, a Rainbow Six Siege és a Counter-Strike: Global Offensive játékoknál az E-sport Szövetség bevezette az úgynevezett Challengers, vagyis a másod osztályt. Így a K&H MNEB nemcsak a legjobb hazai játékosoknak biztosít versenylehetőséget, hanem a feltörekvő játékosok is kipróbálhatják magukat egy szervezett torna keretében – foglalta össze Biró.