Három nemzeti ünnepünk közül a második napja, augusztus 20-a, idén vasárnapra esik. Bár a nagyobb élelmiszerboltok többsége általában nyitva tart vasárnaponként, most ezek is zárva lesznek, ahogy jellemzően a kiskereskedelem szinte valamennyi egysége. Ám van megoldás arra, ha mégis feltétlenül szükséges valamilyen élelmiszert beszereznie ezen a napon.

A nemzeti ünnep napját megelőző szombaton, augusztus 19-én, valamint a következő napon, a hétfői munkanapon, augusztus 21-én, az üzletek a megszokott nyitvatartás szerinti rendben fogadják a vásárlókat.

Augusztus 20-án a jogszabályok alapján a nagy üzletláncok egységei zárva lesznek.

Kivételek azonban ezek között is előfordulhatnak, egyes üzletláncok - Reál, Coop, CBA - néhány kisebb egysége nyitva tarthat ünnepnapon is, ezekről tájékoztatást az adott boltban adnak, illetve érdemes az üzletlánc honlapján is ellenőrizni a konkrét bolt nyitvatartását augusztus 20-ra vonatkozóan.

Vannak ugyanakkor olyan egységei a kiskereskedelemnek, melyek biztosannyitva lesznek augusztus 20-án is. Ezek:

a benzinkutak

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (az ügyeletes gyógyszertári nyitvatartásról az OGYÉI honapján található tájékoztatás és kereshető adatbázis)

az önálló virágboltok

az újságosok

az édességboltok

a vendéglátó- és szórakozóhelyek

a kisebb, boltok, trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

Fontos tudni, hogy a benzinkutaknál működő, valamilyen lánchoz tartozó üzletek (pl. Spar, Tesco, Fresh Corner) is nyitva lesznek, ahogy az éjjel-nappali boltok sem zárnak be a nemzeti ünnep napján.