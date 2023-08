Miként arról korábban az Origo is beszámolt, hatalmas paradicsomválság sújtja Indiát. Az országban általában is jelentős az élelmiszerár-infláció, azonban egyedi tényezők miatt a paradicsom ára most különösen megemelkedett. Olyannyira, hogy a tolvajok már 150 kilós zsákokban lopják a paradicsomot, a gyorséttermek pedig sorra jelentik be, hogy időszakosan leveszik a kínálatukból.

Legutóbb, szerdán, a Burger King jelentette be, hogy egy időre nem használnak paradicsomot az ételeikben. Megnyugtatták azonban a fogyasztókat, hogy ez csak időszakos intézkedés, addig pedig a vásárlóik megértését kérték. A Burger King „a paradicsomtermés minőségének és ellátásának kiszámíthatatlanságára" hivatkozva hozta meg a döntést.

A múlt hónapban a McDonald's több észak- és kelet-indiai étterméből ugyancsak kivonta a paradicsomot, a hét elején pedig a Subway jelentett be hasonló intézkedést.

Indiában 2020 eleje óta nem látott magasságba emelkedett az élelmiszerár-infláció, miközben a kedvezőtlen időjárás miatt a paradicsom ára júliusban elérte a kilogrammonkénti 250 rúpiás (közel 1100 forint) szintet.

