Vélhetően mindenki elgondolkozott már azon, hogyan csökkenthetné, optimalizálhatná a háztartása energiaköltségeit, csakhogy nem könnyű az eligazodás a megannyi lehetőség útvesztőjében - írja Wagner Solar sajtóközleményében.

Házi Ádám, a cég fejlesztési igazgatója rámutatott, mindenekelőtt érdemes tisztában lenni azzal, hogy mennyi energiát fogyasztanak a mindennapi háztartási eszközeink, ami kiindulási alapnak a további lépésekben. A cég Rezsikommandó csapata éppen ezért végzett egy hiánypótló számítást.

A vizsgált eszközök tekintetében a villanytűzhely az egyik legdrágább, átlagosan 2 kilowattóra/óra fogyasztást és napi 1 óra használatot feltételezve 140 forintot vesz ki a zsebünkből a hatósági áras energiadíjjal (36 forint/kilowattóra) számolva. Ugyanez nem rezsivédett áron (70 forint/kilowattóra) már 420 forint.

Házi Ádám elmondta:

Hatósági áras energiadíjjal kalkulálva egy ventilátor napi egy óra használattal 12,6 forintba kerül, egy mosogatógép adagonként 50 forintba, egy mosó-szárítógép adagonként 84 forint kiadást jelent. Egy 60-80 watt teljesítményű hűtő naponta 25 forintból tartható fenn, egy 80-100 watt teljesítményű fagyasztószekrény pedig 30 forintból. Az átlagos klímák naponta 190 forintért üzemelnek, egy 120 literes bojler pedig 325 forintot is kivehet naponta a családi kasszából."

Így spórolhatunk százezreket az energiaköltségeken évente

A Wagner Solar Hungária Kft. fejlesztési igazgatója elmondta, a fenti számokból is jól látszik, hogy a háztartási eszközök jelentős kiadással járnak, éppen ezért a cég csapata összeállított egy tervet, amivel több akár százezer forintot is spórolhatunk az éves energiaköltségeken.

Mint a vállalkozás munkatársa elmondta, már nulla forintos beruházásokkal és 100 százalékos odafigyeléssel is jelentős összegeket takaríthatunk meg magunknak. Példaként említette, hogy a nem használt elektromos eszközök, berendezések áramtalanításával akár évi 10 ezer forintos nagyságban is spórolhatunk. Azt is tanácsolja a Rezsikommandó csapata, hogy a főzés során használjunk kuktát, sütés esetében pedig kapcsoljuk ki a sütőt 5 perccel a sütés vége előtt, ezzel is látványos eredményeket tudunk elérni a rezsiszámláinkon - írja a Wagner Solar közleményében.

1 és 20 ezer forint közötti, rendkívül gyorsan megtérülő beruházás, a bojler vízkő eltávolítása vagy szobanövények vásárlása a megfelelő páratartalom fenntartásához, hogy ne alakulhasson ki penészedés, sem baktérium elszaporodás.

50 és 500 ezer forint közötti beruházás például, ha minimum „A" energetikai besorolású háztartási gépeket vásárolunk, vagy ha megfelelő árnyékolástechnikával látjuk el az ingatlant.

„500 ezer forint és 2 millió forint közötti költséggel számolva beruházhatunk használati melegvíz előállítására vagy kiépíthetünk hővisszanyerős szellőztetést. Kétmillió forint felett pedig hőszivattyús rendszert is kialakíthatunk, napkollektort és napelemet vásárolhatunk. Ezek mind olyan befektetések, melyek rövidebb-hosszabb idő alatt megtérülnek, és a család hasznára válnak" – magyarázta.