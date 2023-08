Britney Spears és férje válásáról az Origo már beszámolt, az eddigi információk szerint azt Sam Asghari kezdeményezte, mert hűtlenségen kapta párját. Hivatalosan a férj a szakítás okaként a "kibékíthetetlen ellentéteket" jelölte meg.

Végleges a szakítás?

A TMZ bennfentes információi szerint Asghari augusztus 16-án adta be hivatalosan válási szándékát, amelyben az is szerepel, hogy a szakítás pontos dátuma július 28-a volt, vagyis életközösségük ekkor szünt meg végérvényesen.

Spears azonban már idejekorán bebiztosította, hogy a 60 millió dolláros vagyonának jelentős részéhez férje ne férhessen hozzá. A US Weekly szerint a házassági szerződésben az áll, hogy Asgharinak házasságuk ideje alatt minden két év után 1 millió dollár, 15 év után pedig 10 millió dollár jár. Mivel azonban a pár még csak alig több mint egy éve házas, nem teljesen világos, hogy a férj mennyi pénzzel távozhat.

Asgharinak nem kell Spears pénze - vagy mégis?

A hírek szerint a személyi edzőként dolgozó férj már a házasságkötéskor leszögezte, hogy nem fog igényt tartani a felesége énekesnői karrierjéből származó vagyon egyetlen centjére sem, és neve nem szerepel a kaliforniai Thousand Oaksban található közös otthonuk tulajdoni lapján sem. Állítólag a pár megegyezett abban, hogy válás esetén a házat egy ingatlankezelő cégbe helyezik át.

A vagyonfelosztás kérdése azért is kiemelten fontos, mert Spears vagyona legújabb házassága alatt tovább gyarapodott, köszönhetően részben a hazánkban is hamarosan megjelenő memoárjának, és két új dalának (Tiny Dancer új verziója Elton John-nal, és a Mind Your Business-t Will.I.Am-mel). Az még nem tisztázott, hogy ebből a sok pénzből vajon mennyit kaphat a férj. Asghari ugyanis állítólag elégedetlen a megállapodással, és próbál a házassági szerződésen túli engedményekről tárgyalni, miközben azzal fenyegetőzik, hogy rendkívül kínos információkat hoz nyilvánosságra Spears-ről, ha nem kapja meg a szerinte neki járó összeget.

A Page Six szerint nem világos, hogy a férj pontosan mennyi pénzt akar az énekesnőtől, illetve, hogy a jelenlegi házassági szerződés megengedi-e a másik félre nézve kényelmetlen információk nyilvánosságra hozatalát.

Spears és Asghari hivatalosan 2017-ben lettek egy pár, első találkozásuk az énekesnő Slumber Party című számának videóklipje forgatásához kötődik, amelyben a férfi is szerepelt. Házasságkötésükre 2022. június 9-én került sor a Thousand Oaks-i eldugott otthonukban.