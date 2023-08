Hazánk, sőt az egész régió egyik legkedveltebb nassolnivalója a köznyelvben csak ropiként emlegetett rágcsálnivaló, ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem csupán Magyarországon, hanem például Lengyelországban, Csehországban és Németországban is nagy népszerűségnek örvend. A hazai termékek csomagolásain általában a sós pálcika kifejezéssel találkozhatunk, mégis ropiként hivatkozunk rá. Joggal merül fel a kérdés, hogy mégis mi a különbség?

A sós pálcikák általában búzalisztből készülnek, amelyeket vízzel, sütőporral és sóval kevernek össze. Ezekhez hozzáadhatnak más ízesítőket vagy fűszereket is, azonban a leggyakoribb formája, amikor mindössze sóval szórják meg. Könnyen szállítható, ezért utazás során vagy munka közbeni nassoláshoz is ideális, de akár sétálás közben is könnyedén fogyasztható.

Miben más a ropi?

A sós pálcikát gyakran emlegetjük ropiként, a legtöbb csomagoláson mégis az előbbi kifejezéssel találkozhatunk. A ropi kifejezés 1998 óta védett név a sóspálcika termékkategóriában, ezt a védett brand nevet sikerült cégünknek, az 1992-ben alapított Csipet Land Kft-nek, megszerezni kizárólagos használatra. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon egyedüli gyártóként használhatjuk a Ropi elnevezést, ami termékeink csomagolásán is visszaköszön a jövőben" – mutatott rá Konkoly László, a Csipet Sós Pálcika és Perec Gyártó ügyvezető igazgatója. „Sós pálcikáink hagyományos vágott technológiával készülnek, a magyar fogyasztók csak hagyományos Magyar Ropinak hívnak"– tette hozzá az ügyvezető.

Minek köszönhető a népszerűség?

A sós pálcikák hosszú ideje a magyar gasztronómia részét képezik, és széles körben elterjedtek. Az emberek gyermekkorukban ismerkednek meg velük, így a sós pálcika sokak számára nosztalgikus érzéseket vált ki. Emellett az is egy nagyon fontos szempont, hogy a ropi széles körben elterjedt társasági eseményeken, bulikon, családi összejöveteleken, mivel könnyen megosztható és népszerű a társaságban való falatozás során" – ismertette Konkoly László.

Összegezve azt lehet mondani, hogy a ropi és a sós pálcika technológiai szempontból és az ízesítését, formáját tekintve is ugyanaz, mindössze az elnevezés más.