Nem mindennapi akciózásnak lehettünk tanúi a bankok részéről a tőkejövedelmek, köztük a bankbetétek kamatait érintő szociális hozzájárulási adó (szocho) bevezetése előtt ígért magas kamatokban. Meglepetésre azonban a magas kamatszint a szocho bevezetése után is megmaradt, sőt, a két számjegyű kamatversenybe azóta egy újabb bank is beszállt.

Ahogy azt az Origo megírta, 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho) is jelentkezik a lakossági, 2023. július 1-től esedékes kamat jellegű jövedelmeknél a 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett. Ettől a dátumtól kezdve is kivételt képeznek azonban a szocho alól a tartós befektetési számlán (tbsz) megszerzett kamatok, az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatok (de itt kamatadót kell fizetni) és azon állampapírok kamatai, amelyeket 2019. június 1-je után, a lakosság számára bocsátottak ki, továbbá a babakötvény esetében, bármikor is bocsátották azt ki.

Erős kamatverseny bontakozott ki a bankoknál

Mivel a szocho-mentesség a 2023. június 30-ig lekötött betétek első futamidejére is vonatkozott, meglehetősen szoros verseny alakult ki a lekötött betét piacon, melynek során több bank is megfejelte a saját korábbi ajánlatait. Egészen a jegybanki alapkamat közeléig feltolták a kamatokat azok a bankok, melyek beszálltak ebbe a küzdelembe. Vannak ugyanakkor bankok, melyeket ez a páratlan betétgyűjtési lehetőség teljesen hidegen hagyott, a hitelezéshez szükséges forrást ugyanis mostanában bőségesen meg tudják szerezni az államtól is.

Négy bank kínált kimagasló kamatot ügyfeleinek: a Gránit Bank, MagNet Bank, Magyar Cetelem Bank és az Oberbank volt. A két utóbbi bank azóta lejjebb vitte a kamatait, az egy számjegyű tartományba (egy évre 8, illetve 9,75 százalékos kamatot kínálva), az első kettő viszont megtartotta a két számjegyű kamatszintet. Harmadikként csatlakozott hozzájuk az MBH Bank, mely a korábbi Budapest Bankot, MKB Bankot és Takarékbankot takarja az új név alatt.

"A legvonzóbb kamat az állampapíré jelenleg, mely a kockázatmentes befektetési piac csúcsát is jelenti egyben, a Prémium Magyar Állampapír esetében évi 14,75 százalékos kamattal" – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. "A kamatot itt nem terheli sem kamatadó, sem szocho, az előny tehát jelentősnek látszik a bankbetétekhez képest. Ez azonban egy 9 éves lekötéssel jár, mely a jelenlegi feltételek szerint csak 1 százalékos tőkeveszteséggel mondható fel a lejárat előtt, miközben a papír kamata a csökkenő inflációval a 9 éves futamidő döntő részében mintegy 4 százalék körül alakulhat majd a várakozások szerint. A betétes ezért a pillanatnyi előnyök ellenére is racionálisan dönthet olyan lekötött betét konstrukciók mellett, melyek rövid, esetleg közép távon is magas kamatot biztosítanak" - mondta a szakértő.

Még elérhetők a 12 százalékos éves kamatok

A jegybanki alapkamat 2022. szeptember 27. óta 13 százalékos, ami egyben a felső határát is jelenti a lekötött betétek kamatainak. Ehhez eléggé felzárkózott most a fenti három bank mindegyike.

A Gránit Bank több lekötött betéti konstrukciójában is kínál évi 8-9 százalékos kamatot 1, 3 vagy 6 hónapra, de a legnagyobb kamatot a Gránit KamatMax Plusz betét adja, mely 13 hónapra a mindenkori éves MNB alapkamat mínusz 2 százalékos kamatot fizet, jelenleg évi 11 százalékosat (EBKM 10,95%). A minimálisan leköthető összeg 50 000 forint. A magas kamat érdekében az ügyfél a betétlekötés teljes ideje alatt meg kell tartsa a Gránit Banknál vezetett, a betétlekötéssel érintett bankszámlájához kapcsolódó aktivált betéti bankkártyáját, különben csak évi 0,5 százalékos kamatot kap. A lejárat előtti feltörés esetén az eltelt naptári napokra járó kamat 50 százalékát fizeti ki a bank.

A MagNet Banknak ugyancsak egyetlen konstrukciója kínál két számjegyű kamatot, a Prizma Forint Betét, amelyben minimum 500.000 forint, maximum 19.999.999 forint köthető le. A Prizma Forint Betétben kizárólag a 2023. június havi átlagos napi összesített záróegyenleghez viszonyított új betét helyezhető el, de a leköthető összeget csökkenti a 2023. április 1-től lekötött, fennálló PRIZMA Forint és AKTÍV PLUSZ betétek összege.

A kamat fix, 3 hónapra évi 11,12 százalék (EBKM: 11,00%), 6 hónapra 10,56 százalék (EBKM: 10,50%), míg 12 hónapra 10,88 százalék (EBKM: 10,85%). A betét csak egyszer köthető le, a futamidő letelte előtti felmondás esetén a bank nem fizet kamatot.

Az MBH Bank többféle konstrukcióban is kínál két számjegyű kamatot. Az Akciós 6 hónapos Prémium Betét elhelyezésére Prémium magánszemély ügyfelek jogosultak, kizárólag új forrás elhelyezéséből. A 100.000 forint és 19.999.999 forint között elhelyezhető betét fél évre kínál évi 10 százalékos betétkamatot. Lejárati idő előtti feltöréskor viszont nem fizet kamatot a konstrukció.

A banknál legalább 50 millió forintos személyes megtakarítási összvagyonnal rendelkező ügyfelek 1 százalékkal magasabb kamatot kapnak ugyanilyen feltételekkel az Akciós 6 hónapos kiemelt Prémium Betétben.

Évi 12 százalékos betétkamatot kapnak 3 hónapra a betétesek az Akciós 3 hónapos Kombinált Betétben, ha az MBH Banknál vagy az MBH Befektetési Banknál 2023-as gyűjtőévű Tartós Befektetési Értékpapírszámlával (tbsz) rendelkeznek. A betétet a tbsz-re befizetett új forrásnak megfelelő összegben köthetik le. Legalább 100.000 forint köthető le ebben a konstrukcióban, maximum pedig az új forrás összege, de legfeljebb 19.999.999 forint.

Ha a bankok a kamatszocho bevezetése után is megtartották rövid távra a két számjegyű kamatot, akkor előreláthatóan meg is tartják azt a közeljövőben. A következő hónapokban ugyanis a kamatok stagnálása, majd csökkenése várható. Ezért a betéteseknek most a fix kamatozású konstrukciókat érdemes választaniuk, melyek a teljes futamidőben megtartják a jelenlegi kamatszintet.

A 2024-es évben aztán a lekötött betétkamatok csökkenésnek indulhatnak majd a szelídülő infláció hatására, de a vezető ajánlatok az egy számjegyű tartomány tetején maradhatnak a jövő év első hónapjaiban - áll a szakértői értékelésben.