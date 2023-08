Japán számos olyan technológiai újdonság bevezetését tervezi, amelyek a hekkertámadások és a dezinformáció ellen is védelmet nyújtanának. Az ázsiai ország számára ez a terület azért kiemelten fontos, mert Kína és Észak-Korea szomszédjaként, valamint az Egyesült Államok szövetségeseként folyamatosan nyomás alatt találja magát - írja a Világgazdaság .

Japán a fennálló nemzetközi viszonyok közepette úgy véli, hogy az egyre kifinomultabb támadók ellen folyamatosan fejlődő fegyverekre van szüksége, a legeredményesebb segítőtárs ebben a küzdelemben pedig a mesterséges intelligencia lehet.

A Fox News értesülései szerint Japán jelentősen kiterjeszti a nemzeti kibervédelmi stratégiáját, ami a mesterséges intelligenciákra (MI) támaszkodva biztosítaná, hogy kül- és belföldön is ki tudja szűrni a támadókat és az ellenséges elemeket.

A japán kormány a múlt héten már bejelentette, hogy 23 vadonatúj technológiával, köztük több mesterségesintelligencia-modellel bővítik a „kulcsfontosságú eszközök" listáját, és ezek fejlesztése az állami és a magán-kutatóintézetekben is extra finanszírozást kapna. Ezen eszközök jelentős része a hekkertámadások elleni aktív kibervédelemmel, valamint a dezinformáció felderítésével foglalkozik.

Az új technológiák négy nagy területen nyújtanának védelmet: a kibertérben, a tengerészetnél, a repülésnél és a biotechnológiában, céljuk pedig az ország hadi, infrastrukturális és gazdasági biztonságának a fenntartása lenne.

A japán nemzetbiztonsági ügynökség közleményében olvasható az is, hogy mi adta az utolsó lökést ezekhez az újításokhoz: a kínai hadsereg 2020-ban feltörte az ország érzékeny védelmi hálózatát, "Ez rámutatott arra, hogy jobban fel kell készülnünk az önvédelemre, ha biztonságban akarjuk tudni a hazánkat".

Maszuda Szatosi MI-szakértő, a Japán Információs Technológiai Szövetség igazgatótanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy a kormány kibervédelmi tervében az egyik legnagyobb szerepet a mesterséges intelligencia kapná, amely a támadások felismerésében és kivédésében, a bűncselekmény-előrejelzésben, a bűnüldözésben és az interneten terjedő információk ellenőrzésében is egyre hatékonyabb eszközzé válik.

"A védelmi rendszerünk agresszív fejlesztése hozzájárulna ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia a társadalom többi részében is elterjedjen. Egy végtelenül rugalmas eszközről van szó, és Japánnak mint technológiai és innovációs nagyhatalomnak ebben is az élvonalban kell lennie" - jelentette ki a szakértő, aki felszólította a kormányt, hogy az iskolákban is tananyag legyen a mesterséges intelligencia.