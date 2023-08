A két TOP10-es árbevételt generáló vállalat története a múltban összefonódott: 1950-től negyven éven keresztül az Országos Takarékpénztár (OTP) keretei között működött a Sportfogadási és Lottóigazgatóság, amelyből 1991-ben jött létre az önálló, állami tulajdonú részvénytársaság, a Szerencsejáték Rt. A mostani nyereményjáték tárgya, a lakásnyeremény is ebből az időszakból származik, ugyanis 1957-től egészen a hetvenes évek közepéig a tárgynyeremény-sorsolás legértékesebb tételei az ingatlanok voltak. Ebben az időszakban 505 lakás, 224 családi ház és üdülő talált gazdára az Ötöslottó játékosai között, akik 3 forint 30 filléres szelvényükkel lettek öröklakás tulajdonosai. Az utolsó Lottóotthon sorsolást 1973. december 3-án tartották a Népstadion egyik termében.

Ötven év után a Szerencsejáték Zrt. az OTP Bank együttműködésével visszahozza a lakásnyereményt, amit a nemzeti lottótársaság a Játékoskártya elnevezésű hűségprogramjában résztvevő játékosai számára tesz elérhetővé. A penthouse-jellegű lakást Magyarország egyik legmegbízhatóbb ingatlanfejlesztője, az OTP Ingatlan Zrt. építteti.

A 6 éve indult Játékoskártya - amelynek igénylése mostanra országosan már 4.300 értékesítési ponton, valamint már online is lehetséges - számos kényelmi és biztonsági funkciót nyújt a fogadók részére, és támogatást ad a túlzásba vitt mértékű szerencsejáték elkerülésében is, hogy a szerencsejáték valóban játék maradjon.

„A szolgáltatás népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy immáron 1 millió játékos igényelte a Játékoskártyát a lottózókban, a tendenciákat nézve pedig ez a szám, az online regisztrációval együtt év végére még harmadával növekedhet." – hangsúlyozta Mager Andrea. A Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: „Nagy öröm számomra, hogy az OTP Bankkal együttműködve, egy ilyen kiemelkedően nagy értékű ingatlant tudunk kínálni, visszahozva a nagy múltú lakásnyereményt játékosaink számára."

„A sportfogadás és a lottó évtizedekig összeforrtak az OTP nevével, hiszen 1991-ig a bank szervezte ezeket a népszerű játékokat. Ezért is álltunk örömmel a Szerencsejáték Zrt. Játékoskártya lakásnyeremény akciója mellé, és a hajdani Lottóházak emlékét felidézve ezért is lett az OTP Ingatlan Zrt., mint az ország egyik legjelentősebb és legnagyobb bizalmat élvező ingatlanfejlesztője a tárgynyeremény-program ingatlanszolgáltatói partnere." – mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója.

A Játékoskártyával hosszú távon tervez a nemzeti lottótársaság. A meglévő funkciók továbbfejlesztésével, valamint újak bevezetésével hazánk egyik legnagyobb hűségprogramját kívánja felépíteni az elkövetkezendő két évben. Mindezzel párhuzamosan elindították egy új, a nemzetközi trendeket és a játékosok igényeit is magába foglaló applikáció fejlesztését is.

A regisztrációval rendelkező játékosbázis növelése egyben támogatja a Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezési törekvéseit is.