A legkedvesebb gyermekkori emlékek gyakran játékokhoz köthetőek. A Mattel vállalat Barbie babái pedig sokakban kellemes érzelmeket idézhetnek fel, és ahogy az Origo megírta, az idén mozikba került Barbie élőszereplős mozifilm nálunk is megmozgatta a gyűjtői piacot. Ám ebben a világban egy másik ikonikus karakter is feltűnik: Ken, a szőke hajú, sportos társ. Cikkünkben képekkel bemutatjuk a világ legdrágább Ken babáit, melyek több évtizedes pályafutásuk után ma már akár több száz dollárt is érhetnek a gyűjtőknek.

Az ikonikus Barbie és Ken babák megálmodója és gyártója az egyik vezető játék- és szórakoztatóipari vállalat, a Mattel Inc. A céget 1945-ben alapították a kaliforniai Hawthorne-ban, amely kreatív és innovatív játékainak köszönhetően hamar meghódította a világot. Az egyik legismertebb alkotásukat, a Barbie-t, először 1959-ben mutatták be a New York-i Nemzetközi Játékszakkiállításon. A babákat Ruth Handler, a Mattel egyik alapítója nevezte el a lányáról, Barbie-ról (Barbara). Két évvel később pedig a Ken játékfigurák is betörtek a piacra, melyekből a legdrágábbakat képekkel mutatjuk be cikkünkben.

10. Mickey egérnek öltözött Ken – ára: 285 dollár, avagy kb. 101 ezer forint

9. Óceáni uralkodó, valamint sellő Ken – ára: 295 dollár, ami 104 ezer forint

