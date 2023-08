Tömegével telepítették át a székhelyüket más államokba New Yorkból a pénzügyi cégek az elmúlt években. Egy friss jelentés szerint közel 1000 milliárd dollárnyi kezelt vagyon költözött el a városból 2019-óta, ahogy a vállalatok inkább Floridát és más déli államokat választották.

Csaknem 160 Wall Street-i pénzügyi vállalat költözött el New Yorkból 2019 óta, aminek következtében a cégek közel 1000 milliárd dollárnyi kezelt vagyont vittek ki a városból – derül ki a Bloomberg összesítéséből, amely 17 ezer vállalat adatait vizsgálta meg.

A fokozódó bűnözés, a merev adórendszer, valamint az egyre magasabb megélhetési költségek hatására pontosan 158 pénzügyi cég 993 milliárd dollárnyi (több mint 347 ezer milliárd forint) kezelt vagyont telepített át New Yorkból a vizsgált időszakban. A legvonzóbb célpontok között Florida és más déli államok városai találhatók.

A jelentés szerint csak Floridába 58 New York-i cég települt ált a vizsgált időszakban, de Texas, illetve Észak- és Dél-Karolina is sok új vállalatot fogadott.

New York mellett a mozgások másik nagy vesztese Kalifornia volt, amely szintén 1000 milliárd dollár körüli kezelt vagyont veszített a cégek költözésével.

A tömeges költözések pedig New York állam gazdaságának egészére is súlyos hatással vannak. Tavaly ugyanis a pénzügyi szektor adta New York város gazdasági tevékenységének 16 százalékát, és az állam egész aktivitásának 7,3 százalékát. Ez pedig hatalmas részaránynak számít, ugyanis az országos átlag mindössze 1,7 százalék.

Vagyis ha tovább folytatódik a cégek menekülése New Yorkból, az hamarosan igen komoly gazdasági nehézségeket eredményezhet az államban.

Forrás: New York Post