Egy bátor nő megvásárolt egy fiatal lányt ábrázoló elátkozottnak vélt festményt, annak ellenére, hogy két korábbi tulajdonosa már visszavitte a jótékonysági boltba, ahonnan elhozta, írja a Daily Star.

Egy Juliet Brando nevű X-felhasználó számolt be arról, hogy barátnője, Zoe annak ellenére vásárolta meg ezt az ártatlannak tűnő portrét, hogy azt egy hátborzongató figyelmeztetés is kísérte: az árcédula mellett egy, a keretre erősített papírlapon ugyanis az állt, hogy "esetleg elátkozott?"

A festménnyel Zoe is pórul járt, így ő is visszavitte azt a jótékonysági vásárba egy figyelemfelhívó üzenet kíséretében: "Visszatért! Ezt a képet már kétszer is visszahozták a tulajdonosok. Ön elég bátor ahhoz, hogy mégis megvegye?"

A Facebook-kommentekből kiderült, hogy Zoe nyilvánvalóan azért vitte vissza a képet a boltba, mert az "káoszba taszította az életét". Az ezt eláruló nő azt is megjegyezte, hogy az üzletvezető megpróbálta ingyen odaadni neki a képet, de hozzátette, hogy nem akarja "kísérteni a sorsot".

Amikor az emberek további részleteket kértek Brando-tól, az asszony elárulta, hogy aggódik a barátnőjéért, mert egy ideje már nem reagál semmire. Később azonban mégis sikerült beszélniük egymással Messengeren, és Zoe állítólag nagyon ijesztő dolgokat mesélt.

"Nem akarok személyes dolgokat felfedni az engedélye nélkül, de a fenébe is! Lehet, hogy a kép már eredetileg is elátkozott volt, vagy az ebbe vetett hit tette azzá, de ez mindegy. A lényeg, hogy valami durván nem stimmel vele!"