Rendkívüli kereslettel néznek szembe az olcsóbb brit szállodaláncok arra az időszakra, amikor Taylor Swift fellép a szigetországban. Jóllehet az Eras névre keresztelt turné csak jövő nyáron érkezik az Egyesült Királyságba, van olyan szálloda, amely már most kiadott minden szobát a koncertek idejére.

Az olcsóbb szálláshelyeket kínáló Travelodge szállodalánc nemrég közölte, hogy több városban működő létesítményükben is minden szobát lefoglaltak 2024 júniusának arra az időszakára, amikor Taylor Swift fellép a településeken. Vagyis Edinburgh-ben, Liverpoolban és Cardiffban már ki is tették a megtelt táblát.

A vállalat csütörtökön arról számolt be, hogy nagyon erős keresletet tapasztalnak minden olyan szállodáikban, melyek közel vannak Swift Eras névre keresztelt turnéjának helyszíneihez a szigetországban. A vállalat egyébként idén is Beyoncé és Harry Styles koncertjeinek tudta be a kiugróan sikeres első féléves pénzügyi eredményét.

A fenti városok mellett a Travelodge Wembleyhez közeli londoni szállodái is teljesen megteltek arra az időszakra, amikor Swift fellép a brit fővárosban.

Az iparági elemzők jelenleg úgy számolnak, hogy az Eras a történelem valaha volt legnagyobb üzleti sikert hozó turnéja lesz, és csak Észak-Amerikában 2,2 milliárd dolláros bevételt generál.

Az énekesnő azonban nemcsak az amerikai gazdaságra gyakorol érdemi hatást a turnéjával, hanem más országokéra is, ahol fellép. Kate Nicholls, a UK Hospitality iparági szervezet vezetője elmondta, Swift koncertje várhatóan nagy lendületet ad majd a brit turisztikai ágazatnak. Ráadásul ez nem csupán a szálláshelyekre vonatkozik. Értelemszerűen a pubok, bárok és éttermek (illetve az egész éjszakai élet) forgalma is jelentősen megugrik majd a koncertek időszakában.

