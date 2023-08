Több koreai légitársaságnak is a Korean Airhez hasonlóan kell majd eljárnia, hogy a begyűjtött adatokat továbbítani tudják a kormányzati szerveknek – derül ki az Insider cikkéből. Dél-Korea két legforgalmasabb repülőterén - mindkettő a fővárosban, Szöulban található - arra kérik majd az utasokat, hogy lépjenek mérlegre. A Gimpo repülőtérről induló belföldi járatok utasait augusztus 28. és szeptember 6. között mérhetik, míg az Incshon nemzetközi repülőtéren szeptember 8-19. között mérnek majd.

A Korea JoongAng Daily szerint az anonim adatokat nem azért gyűjtik a légitársaságok, hogy a túlsúlyos utasoknak többet kelljen fizetniük, hanem felmérési célokra használják fel. Azok az utasok, akik nem szeretnék megosztani a súlyukat, a beszálló személyzetnek külön jelezhetik ezt.

Az új rendelet szerint a légitársaságoknak ötévente kell kiszámolniuk az utasok átlagos testtömegét, annak érdekében, hogy a legjobban tudják majd a jövőben elosztani a repülőgépen a súlyt, és így csökkenteni lehessen az üzemanyag-fogyasztást, valamint növelni az általános biztonságot.

Nyár elején az Air New Zealand légitársaság jelentette be, hogy munkatársai már nem csak a poggyászokat, hanem az utasok súlyát is fogják mérni a felszállás előtt. Az eljárás abban segíthet, hogy üzemanyag-hatékonyabbak legyenek a repülőgépek. A koreai intézkedéshez hasonlóan, a felmérésben nem kötelező részt venni, hanem önkéntes alapon működik - írta az Origo korábban.