A híres olasz parmezán sajtot hivatalosan csupán Olaszország néhány régiójában lehet előállítani, és az Európai Unióban oltalom alatt áll. Mindazonáltal ez a világ legtöbbet hamisított sajtja, és a hamis parmezán piacának mérete óriási. Az olasz termelők most új módszert vetnek be a hamisítványok ellen: mikrochipet ültetnek a parmezán héjába.

A híres olasz parmigiano reggiano az egyetlen olyan sajt, amelyet Európában hivatalosan parmezánnak lehet nevezni. A középkorig visszavezethető történettel rendelkező sajt 1996-ban kapta meg az EU által elismert, oltalom alatt álló eredetmegjelölést (OEM). Ennek értelmében a valódi parmezánt csak Észak-Olaszország néhány régiójában lehet előállítani, beleértve Parma és Reggio Emilia tartományokat. A szabályok szerint az átlagosan 40 kilogrammos sajtkorongokat legalább 12 hónapig kell érlelni, majd az előállítás után két évvel szakértők ellenőrzik a sajtokat, hogy garantálják a magas minőséget.

Ezzel együtt az olasz parmezánkészítők már egy évszázada küzdenek a hamisítók ellen, különösen, hogy ez a világ legtöbbet hamisított sajtja, az EU által elfogadott oltalmat pedig nem mindenhol ismerik el.

A Parmigiano Reggiano Consortium (PRC) nevű iparági szervezet becslései szerint a hamisított parmezánok piacának éves mérete eléri az 1,6 milliárd eurós szintet, szemben az eredeti parmezánok 2,9 milliárd eurós piacával – ez utóbbi adat tavalyi, egyben rekord erős évet jelzett a parmezán piacán.

A gyártók most egy új hitelesítési módszerrel igyekeznek felvenni a harcot a hamisítók ellen: egy sószem méretű mikrochipet ültetnek be 120 ezer parmezán héjába. A gyártók szerint ezek teljesen biztonságosak, vagyis a fogyasztók akár le is nyelhetik a chipeket. Ez azonban nem valószínű, tekintve, hogy a kemény héjat általában nem fogyasztják el – hangsúlyozzák.

A chipek lényegében hosszú élettartamú, beolvasható élelmiszercímkeként működnek, és lehetővé teszik, hogy a sajtok visszakövethetők legyenek a származási helyig. A műszereket az amerikai p-Chip Corporation nevű amerikai vállalat gyártotta.

Az olasz termelők egyébként nem csupán az illegális hamisítókkal küzdenek, hanem azzal is, hogy sok helyen nem ismerik el az EU OEM státuszát. A PRC tavaly például sikeresen blokkolta a Kraft Heinz amerikai élelmiszeripari óriást, amikor az Ecuadorban be akarta jegyeztetni a „Kraft parmezán sajtot". Ezt az iparági szervezet akkor jelentős győzelemként értékelte.

Forrás: The Guardian