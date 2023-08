A 70 éves Jane Benzaquen szállodai recepciós azt állítja, hogy az 1950-es években édesanyjának titkos viszonya volt II. Hasszán marokkói királlyal, és ebből a kapcsolatból született ő. Később nevelőszülőkhöz került, most viszont DNS-vizsgálattal véli bizonyíthatónak, hogy jár neki a 4 milliárd fontnyi (kb. 1800 milliárd forint) örökség.

Az eddig recepciósként dolgozó idős asszony szerint ő valójában egy marokkói hercegnő, aki mesés vagyon jogos örököse. Bizonyítottnak véli ugyanis, hogy ő az észak-afrikai ország néhai uralkodójának, II. Hasszán királynak a lánya. Az asszony állítólag olyan információkra bukkant, amely azt véli alátámasztani, hogy a Casablancában bolti eladóként dolgozó édesanyjának 17 éves korától két éven keresztül viszonya volt az uralkodóval. A házasságon kívül fogant gyermek létezését azonban szerették volna örökre eltitkolni, ezért Belgiumba vitték őt, ahol nevelőszülőkhöz került.

Jane Benzaquen azt nyilatkozta, hogy korábban soha nem firtatta, kik az igazi szülei, II. Hasszán király 1999-es halála azonban mindent megváltoztatott. Az asszony akkor döbbent rá a származására, amikor látott egy fotót az uralkodóról. Ekkor DNS-vizsgálatot csináltatott, amely kimutatta, hogy genetikailag valóban uralkodói sarj, gyökerei Észak-Afrikából és a Közel-Keletről származnak. Most pedig azért küzd, hogy hercegnőként ismerjék el, és megkaphassa 4 milliárd fontnyi (1.782 milliárd forint) örökségét.

"Ha gyerekként nemkívánatos vagy, az egész életedben üldöz. Tele voltam haraggal, a múlt Pandora szelencéje volt, és nem akartam kinyitni" - mesélte az állítólagos marokkói hercegnő.

Az asszony felidézte azt is, hogy nagymamája mesélt neki fiatalkorából egy Mercedesről, amely rendszeresen ételt és pénzt hozott a családjának, édesanyját pedig titkos találkozókra vitte a királyhoz.

Benzaquen azt is állítja, hogy a jelenlegi marokkói uralkodó - VI. Mohamed király - a féltestvére. A nő most bíróság előtt próbálja bizonyítani igazát. Az őt képviselő ügyvéd, Marc Uyttendaele azt nyilatkozta, hogy egy fotó többet mond ezer szónál, és ezért is vállalta el Benzaquen képviseletét.

"Az, hogy valaki kékvérű, nem jelenti azt, hogy másként kellene bánni vele, mint bárki mással' - tette hozzá az ügyvéd.

Forrás: The Mirror