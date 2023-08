Idén 70 éve jelent meg egy újságcikk, amely úgy jellemezte Las Vegast mint az esküvők globális fővárosa. Innen számolják a város esküvőturizmusának felívelését, amely máig tart. Az évfordulóra pedig a helyi kápolnák is készülnek, az egyik például 1953-as árért kínál esküvői csomagot az első 70 párnak.

1953-ban a London Daily Herald című lap hosszú cikket közölt Las Vegasról, amelyben úgy jellemezték a nevadai várost mint „a világ esküvőfővárosa". Innen számolják a vegasi esküvőturizmus felívelését, amely máig tart. Az évfordulót pedig különleges programokkal és akciókkal ünneplik a helyi kápolnák.

A Chapel of Flowers nevű kápolna például 1953-as áron, mindössze 15 dollárért (kb. 5500 forint) kínál teljes esküvői csomagot az első 70 jelentkező párnak. A csomag része a ceremónia, egy tízperces fotózás (öt darab fényképpel), esküvői csokor és gomblyukdísz a vőlegénynek, valamint az esemény élő közvetítése.

A csomag máskor is elérhető a kápolnában, ám normál esetben 500 dollárba kerül. Az évforduló alkalmával azonban a vezetőség úgy döntött, 70 évvel ezelőtti árat kínálnak az érkezési sorrendben első 70 párnak. A kedvezményes ár azonban nem tartalmazza az anyakönyvvezető 70 dolláros díját.

Las Vegasban idén más helyszínek is évfordulós kedvezményekkel jelentkeznek. A Little Neon Chapel nevű kápolna például szeptember 30-ig csupán 470 dollárért kínál Elvis témájú esküvőt, ahol az anyakönyvvezető Elvis Presleynek öltözve adja össze a párt.

Emellett 700 dollárért lehet összeházasodni a híres The Strat Hotel, Casino & Tower tetőteraszán. A csomagnak itt része pezsgőkóstolás is. Ez az akció december 30-ig elérhető.

A Las Vegas-i esküvők évtizedek óta töretlen népszerűségét mutatja, hogy Nevada 2021-ben az Egyesült Államok legmagasabb házassági rátájával bíró állama volt.

A mostani árengedmények pedig azért is szimbolikusak, mert – miként arról az Origo is beszámolt – az USA-ban az elmúlt években jelentősen megemelkedtek az esküvői költségek. Olyannyira, hogy sok fiatal inkább el is halasztja az esküvőt, mert egyszerűen túl drága lenne megszervezni az eseményt.

Forrás: CNBC