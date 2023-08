A bankok között egyre nagyobb a verseny a jó ügyfelekért, ami miatt a hitelkamatok is végre csökkenésnek indultak. Ezen az úton fontos mérföldkő a Bankmonitor szakértői szerint, hogy újra 7 százalék alatti kamatokkal találkozhatunk a lakáshiteleknél. Utoljára tavaly októberben kaphattunk hasonló ajánlatokat.

Van olyan bank, amelyiknél egyedi árazás mellett már 6,69 százalékos kamaton kaphatunk lakáshitelt, miközben a jelenleg a banki ajánlatok átlaga 8,34 százalék. Az egyedi ajánlat kihasználásával egy 25 millió forint összegű, 20 éves futamidejű, 10 évig fix kamatozású lakáshitelnél a havi törlesztőrészlet 25 ezer forinttal lehet kedvezőbb, ami 20 év alatt 6 millió forint megtakarítást eredményez. (A számítás során abból indultak ki az elemzők, hogy az igénylők igazolt nettó jövedelme 1 millió forint.)

Előreláthatóan szeptembertől már több bank egyedi ajánlatának kamata is 7 százalék alá csökkenhet. Ez a lehetőség azonban nem automatikus, vagyis nem feltétlenül kapja meg mindenki, aki besétál egy bankfiókba.

Hogyan kaphatunk egyedi kamatkedvezményt?

A banki hirdetményekben, kondíciós listákban nem találkozhatunk 7 százalék alatti jelzáloghitel kamatokkal. A Bankmonitor szakértőinek tapasztalata alapján a prémium ügyfélkör kaphatja meg ezt a kamatszintet, mégpedig egyedi banki döntés alapján.

Mit kell teljesítenünk ahhoz, hogy esélyünk legyen az egyedi kamatra?

A bankok jellemzően kiemelt közvetítő partnereik ügyfelei részére kínálnak egyedi kamatot. Ilyen például a Bankmonitor is, amely a 2022-es évre közzétett árbevételi adatok alapján hazánk legnagyobb pénzügyi közvetítője.

Meghatározott minimális hitelösszeg és jövedelmi szint is szükséges az egyedi kamatkedvezményhez: 20 millió forint kölcsönösszeg és 600 ezer forint nettó havi jövedelem felett már jogosultak lehetünk rá. (A legalacsonyabb kamatszint eléréséhez ez azonban nem feltétlenül lesz elégséges.)

A szorosabb banki kapcsolat is segíthet a kedvezőbb kamat elnyerésében. A hitel mellé a számlanyitás, a jövedelemérkeztetés, a kiegészítő banki szolgáltatások igénybevétele – például hitelfedezeti biztosítás -, a megtakarítások átcsoportosítása segíthet abban, hogy kedvezőbb hitelkamatot kapjunk.

A fenti feltételek teljesítésével sem kapjuk meg feltétlenül az áhított kamatot, a bankok minden esetben egyedileg döntenek a kamatkedvezményről a hitelbírálat során.

Mitől csökken a lakáshitelek kamata?

Az infláció és a hazai irányadó kamatszint fokozatos csökkenése már kifejti hatását a lakáshiteleknél is. A standard, hirdetmény szerinti ajánlatok is mind olcsóbbak, de a nagy áttörést jelenleg az egyedi kedvezményeknél látják a portál szakértői.

Idén januárban a banki standard ajánlatok átlagos kamatszintje még 9,13 százalék – 9,54 százalék volt, nyár végére ez nagyságrendileg 0,8 százalékponttal mérséklődött, vagyis az átlagkamat 8,34 százalék és 8,69 százalék között alakult. (Az egyes bankok hatályos hirdetményei szerinti lakáshitel kondíciók itt hasonlíthatók össze.)

A javuló piaci környezetnek és a fokozódó banki versenynek köszönhetően egy új trend is megjelent: a prémium ügyfelek mind nagyobb mértékű egyedi kedvezményeket kaphatnak. Már elérhető lakáshitel 7 százalék alatti kamat mellett is, ráadásul a Bankmonitor várakozásai alapján szeptembertől több banknál is megjelenhet hasonló egyedi ajánlat.

Mi várható az elkövetkező időszakban?

Ha nem történik drasztikus fordulat, akkor előreláthatóan a hitelkamatok tovább mérséklődhetnek az elkövetkező időszakban. Ezek alapján felvetődhet a kérdés: érdemes-e kivárni a lakáspiacon?

Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, hiszen a lakáspiacot több tényező is befolyásolja. Nem szabad például figyelmen kívül hagyni a lakástámogatások átalakulását. Jövő évtől a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) már nem lesz elérhető a nagyobb településeken, illetve a Babaváró hitel igénylési feltételeit is szigorítják.

Ezért érdemes gyorsan lépnie azoknak, akik valamelyik nagyobb településen szeretnének lakást vásárolni, valamint a jelenlegi támogatási rendszert ki szeretnék használni otthonuk megvételéhez - áll a közleményben.