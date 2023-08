Szerdán lett 93 éves a világ leghíresebb befektetője, Warren Buffett, akit gyakran csak az Omahai Orákulumként emlegetnek. Az elmúlt évtizedekben Buffett hírneve töretlen maradt, és jelenleg is ő az egész Egyesült Államok legelismertebb üzletembere.

Warren Buffett 1965-ben vette át az irányítást a Berkshire Hathaway nevű vállalat felett. Azóta csaknem hat évtized telt el, de Buffett hírneve máig töretlen. Az Omahai Orákulumként emlegetett üzletember szerdán (augusztus 30-án) töltötte be a 93. életévét, és máig ő a világ egyik legelismertebb befektetője.

Bár Buffett ma már hátrébb lépett a Berkshire Hathaway konglomerátum napi irányításától, de minden szavára árgus szemekkel figyelnek a piaci szereplők. A jelentőségét mutatja, hogy a Marylandi Egyetem üzleti iskolájának professzora szerint Buffett szellemi frissessége és éleslátása semmivel nem csökkent az évtizedek során.

Ráadásul napjainkban a Berkshire azon kevés vállalatok közé tartozik, amelyek képesek voltak előnyükre fordítani a magas amerikai kamatkörnyezetet. A cég ugyanis hatalmas készpénzállománnyal rendelkezik (június végén ez a szint 147 milliárd dollár volt), ez pedig most jelentős hozamot generál a társaságnak – írja a CNBC.

Buffett cége mindeközben nagyban támaszkodik az üzletember kedvenc részvényére, az Apple-re, amely ma már a Berkshire részvényportfóliójának felét foglalja el. Az Apple jó példa arra, hogy Buffett mindig is ragaszkodott azokhoz a cégekhez, amelyekre hosszú távon lehet alapozni. Ez a stratégia tette az Omahai Orákulumot az USA leghíresebb üzletemberévé, a sikerét pedig jól érzékelteti, hogy 2016 óta a Berkshire több mint 100 milliárd dollárt keresett az Apple részvényeivel.

Buffett szellemi frissességét mutatja az is, hogy a részvényesek legutóbb akkor találkozhattak vele, amikor kérdésekre válaszolt a Berkshire legutóbbi éves közgyűlésén. Ezen régi üzleti partnerével, Charlie Mungerrel vett részt, és a maratoni beszélgetés során szinte az összes fontos gazdasági és pénzügyi kérdést érintették.

A Berkshire Hathaway ma egy 800 milliárd dolláros konglomerátum, amelynek összesen 40 iparágban és 60 vállalatban van üzleti érdekeltsége. A cég állítása szerint pedig a befektetéseik hozama megduplázta az S&P 500 részvényindex átlagos éves hozamát, mióta Buffett átvette az irányítást a társaság felett.

A Berkshire összesített éves hozama ugyanis 19,8 százalékos volt 1965 és 2022 között, szemben az S&P 500 index 9,9 százalékos eredményével. Ez 3.787.464 százalékos teljes hozamot jelent az évtizedek során, míg az S&P 500 esetében ez a teljes hozam csupán 24.708 százalékos volt. Nem meglepő, hogy sok Berkshire részvényes milliomossá vált Buffett sikerének köszönhetően, ami tovább erősítette az üzletember hírnevét és elismertségét az idők során.

Warren Buffett stratégiája mindig is az volt, hogy olyan vállalatokba és szektorokba fektetett be, melyek nem rövidtávon hoznak nyereséget, hanem akár évtizedeken keresztül is. Buffett lényegében egy végtelen időhorizontban gondolkodik a befektetései megválasztásakor, és az őt ismerők szerint ez a szemlélete még 93 éves korára sem változott meg.

Az Omahai Orákulum nettó vagyonát jelenleg 120 milliárd dollárra becsülik. Az Origo Buffett 90. születésnapja alkalmával ebben a cikkben mutatta be az üzletember életútját a kezdetektől.