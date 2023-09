Több mint 425 ezer foglalás érkezett a Balaton turisztikai térség szálláshelyeire szeptemberre. A foglalások több mint felét a legnépszerűbb négy településen, Hévízen, Siófokon, Balatonfüreden és Zalakaroson regisztrálták, döntően belföldi vendégektől. Külföldről továbbra is Németországból érkeznek a legtöbben az első őszi hónapban a Balatonhoz, őket a cseh és osztrák vendégek követik. A legnépszerűbb szállástípus a szálloda, de egyre több nemzetközi vendég keresi az üdülőházakat, a panziókat, valamint a magán- és egyéb szálláshelyeket. Az adatok szerint tavaly szeptemberhez képest az ötcsillagos hotelfoglalások száma közel 40 százalékkal nőtt, amely a kapacitás bővülésnek is köszönhető - áll a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közleményében.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint szeptemberre eddig 142 ezer vendég összesen 428 ezer éjszakát foglalt a Balaton turisztikai térségében. A szálláshely-szolgáltatók regisztrációi szerint a foglalások 71 százaléka, azaz több mint 300 ezer érkezett belföldi vendégektől, míg további 125 ezer éjszakát kötöttek le külföldi turisták.

A turisztikai térség négy legnépszerűbb településére érkezett a szeptemberi foglalások több mint fele. A vendégek majd ötöde kötött le szállást Hévízen (18 százalék), de hasonlóan népszerű volt Siófok (12 százalék), Balatonfüred (12 százalék) és Zalakaros (12 százalék) is.

Az első őszi hónapban a Balatonra látogató külföldiek több mint 60 százaléka valamely TOP 5 küldőországból érkezik. A legtöbben Németországból (32 százalék) utaznak a térségbe, őket követik a cseh (13 százalék), az osztrák (7 százalék), a szlovák (5 százalék) és a lengyel (4 százalék) turisták. A külföldiek 60 százaléka szállodában foglalt szállást, ugyanakkor 10 százalékkal nőtt körükben a magán- és egyéb szálláshelyek iránti kereslet is, amely így már megközelíti a 20 százalékot. Egyre több külföldi turista keresi a panziókat és az üdülőházakat is, ezek foglaltsági arányai így elérték a 8 és 3 százalékot. A szálloda a hazai vendégek körében is kimagaslóan a legkedveltebb szállástípus a Balaton térségben: a belföldi foglalások 70 százaléka szól ide, míg a magán- és egyéb szálláshelyeken a belföldi balatoni vendégek 14 százaléka száll meg szeptemberben.

A hotelfoglalások közül minden második 4 csillagos, közel 40 százalékuk pedig 3 csillagos szállodába érkezik, míg az 5 csillagos szállodák 6 százalékot regisztrálnak. A legmagasabb kategóriába szóló foglalások száma 40 százalékkal nőtt tavaly szeptemberhez képest, ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt évek során jelentősen bővült az 5 csillagos szálláshely-kapacitás a Balaton turisztikai térségben.

Cikkünk kiemelt képén a hévízi fürdő