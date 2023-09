Magyarország gazdasága erős, egyaránt ellenáll az immár évek óta egymást követő válságok és a gazdasági sokkok sorozatának. Ezt igazolja vissza a Moody's pénteki jelentése is, amely stabil kilátással megerősítette Magyarország államadósságának befektetésre ajánlott (Baa2) besorolását - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium pénteken este.

A kormány a pandémia óta megfeszített munkát végez annak érdekében, hogy megvédje a családokat, valamint a beruházás- és export alapú gazdaságot. A kormány intézkedései hatékonyan működnek, amelynek eredményeképpen Magyarországgal szemben töretlen a nemzetközi befektetői és piaci bizalom. A stabil és kedvező besorolást sem az elhúzódó háború, sem a káros és elhibázott brüsszeli szankciók, sem pedig a brüsszeli bürokraták által politikai okokból visszatartott uniós források nem tudták megtörni. Ezt jól tükrözi, hogy az idei évben az Eximbank és a Magyar Fejlesztési Bank is rendkívül jelentős érdeklődés mellett bonyolított le forrásbevonást, továbbá a külföldi működőtőke beáramlása is folyamatos az országba - írta minisztérium.

Nagy Márton a közleményben kifejtette, hogy a magyar gazdaság erős, 2022-ben a háború és a szankciós energiaválság közepette is 4,6 százalékkal nőtt, ami a rendszerváltoztatás utáni időszak 6. legmagasabb növekedésének bizonyult. Ennek köszönhetően nem tört meg, sőt 2,3 százalékponttal tovább folytatódott az ország uniós fejlettséghez való felzárkózása, uniós összehasonlításban megelőzzük Portugáliát és Görögországot is.

A gazdaságfejlesztési miniszter hozzátette, hogy "2023-ban a kormány legfontosabb célja, hogy hazánk kivédje a recessziót, egy számjegyűre szorítsa le az inflációt, mielőbb reálbérnövekedést érjen el, és így a fogyasztás ismételt bővülésével újra helyreállítsa a növekedést. Az első fél évben látott kedvezőtlenebb teljesítményt követően a kormány intézkedéseinek - többek közt a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramnak, Széchenyi Kártya Programnak - köszönhetően a gazdaság gyorsan vissza fog pattanni, így 2024-ben újra dinamikusan, 4 százalékkal növekedhet a GDP."

Magyarország pénzügyi helyzetének stabilitása és erősítése iránt a kormány továbbra is elhivatott, ezért szigorú költségkontrollt tartva elkötelezett az alacsony hiánycél mellett úgy, hogy folyamatosan csökkenti az államadósság szintjét is.

Az inflációt a kormány brutálisan hatékony intézkedései - mint például az online árfigyelő és a kötelező akciózás - letörték, az infláció leszorítása a dinamikus csökkentés időszakába lépett, így a januári csúcsponthoz képest már több mint harmadával alacsonyabb a szankciós infláció mértéke. A miniszter kiemelte, hogy "a kormány célja változatlan, év végére - vagy akár már azt megelőzően - egy számjegyűre csökkenti a szankciós inflációt. Ennek a folyamatnak köszönhetően, remélhetően már augusztusban ismételten megindulhat a reálbérnövekedés Magyarországon."