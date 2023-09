Óriási piramisok, pontosabban piramis formájú vendéglátóipari egységek a Balaton körül - elképesztő, hogy évtizedekkel ezelőtt, a szocializmus időszakában, milyen terveket szőttek a magyar tenger fejlesztésére. Ezek egy letűnt korszak ikonikus építményei, amelyek közül több még ma is áll, azaz a 2023-as nyári szezon végén is.

A Balaton a 19. században vált a nyaralások kedvelt helyszínévé Magyarországon, a turisztikai fejlesztések pedig napjainkban is folyamatosak a magyar tenger környezetében.

"A 20. században lett egyre jobban az embereké a Balaton, a hatvanas években is gőzerővel folyt a fejlesztés. Az évtized végére pedig el is érte a tetőpontját" - írja a Tó-Retró Blog. A Balaton lassan nyitott a külföldi turizmus irányába is, a nyugati országokból érkező turisták pedig magukkal hozták az árak elszabadulását is.

A Balaton lassan tele lett, így a kapacitást kellett bővíteni, erre volt hivatott a Delta-, majd a Touring-program is. A Delta-program valószínűleg a görög delta-betű formájáról kapta a nevét, így piramis alakú épületek kezdtek sorjázni a Balaton körül.

Olyan gyorsan és olcsón felépíthető vendéglátóegységekre utalt, amelyeknek szükség esetén a befogadóképességük a falak mozgatásával is bővíthető volt - teszi hozzá a Promotions.hu. A téli üzemeltetés is cél lett volna ezeknél, a főszezonon kívül. Az első Delta-étterem Siófokon nagy sikert aratott. A Hejhál Éva által megálmodott típustervben három, egyenként 17 méter magas piramis alakú épület került kialakításra.

A három "balatoni piramis", a Delta-éttermek közül kettő még ma is áll.