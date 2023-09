Az elmúlt időszakban egyre népszerűbb lett az alvás tökéletesítése, amit az is bizonyít, hogy soha nem kerestek még rá ilyen sokan alvásjavító praktikákra, mint a közelmúltban. Az igényt pedig a szállodák is igyekeznek kielégíteni, aminek következtében szárnyal az alvásturizmus.

A Google Trends által közzétett friss adatok szerint világszerte soha nem látott számban kerestek rá a felhasználók alvással kapcsolatos információkra az elmúlt hónapokban. Egyre többen próbálnak tájékozódni a legjobb, lefekvés előtti rutinokról, az optimális alvási pozíciókról, miközben júniusban rekordot ért el a „Miért vagyok állandóan fáradt?" kérdés a keresőben.

Úgy tűnik, hogy a megfelelő alvás, illetve az alvási problémák megoldási lehetőségei most már nemcsak az egyéni, otthoni praktikák szintjén jelennek meg, hanem a szállodákban is. Új hoteltrend kezdett el ugyanis hódítani, melynek lényege, hogy a szállodák kifejezetten a vendégek alvását állítják fókuszba.

Az „alvásturizmus" pedig messze nem merül ki a kellemes ágyneműkben vagy a sötétítőfüggönyökben. Egyes szállodák mesterséges intelligenciával, mások ügyeletes hipnoterapeutával igyekeznek kiszolgálni a vendégek igényeit – derül ki a CNBC összeállításából.

A londoni Zedwell Hotel például minimalista szobákat kínál, épp azért, hogy a lehető legkevesebb zavaró tényező akadályozza a vendégek tökéletes alvását. A szobákban tehát nincs se televízió, se telefon, de még ablak sem. A szobák emellett hangszigeteltek és speciálisan tisztított levegővel rendelkeznek.

A kellemesebb időjárást kedvelők számára a Maldív-szigeteken található Six Senses Laamau lehet az ideális választás. Ez a szálloda egy 3-10 napos alvási wellness programot kínál. A vendégek a gyógyfürdőkezelések, meditációs és légzőgyakorlatok mellett táplálkozási tanácsokat is kapnak, miközben szakemberek monitorozzák az alvásukat.

A Six Senses programja egyébként a vállalat más üdülőhelyein is elérhető, például Svájcban, a Fidzsi-szigeteken, Indiában, Thaiföldön és Törökországban is.

Természetesen New York rossz alvói sem maradnak le a különleges szolgáltatásokról. Az amerikai metropoliszban a Park Hyatt nevű szálloda nemrég frissítette a három „alvólakosztályát" a Bryte „Balance" okoságyainak legújabb verziójával.

A matrac hangokat játszik le, és finom mozdulatokkal ringatja álomba a vendégeket. Az ébredéshez pedig az ágy 15 perc alatt fokozatosan elmozdul, hogy a felhasználók lassan felébredjenek. A matracon belül mesterséges intelligenciával felszerelt bélés alkalmazkodik a test mozgásához, hogy valós időben csökkentse a nyomást.

Az alváskúrák tehát már megjelentek a szállodákban, és a jelenlegi trendek alapján úgy tűnik, az alvásturizmus a következő években is jövedelmező üzlet lesz.