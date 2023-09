A bristoli Vale Street 22 fokos lejtésével a legnagyobb emelkedővel rendelkező lakóutca Angliában. Néhány itteni lakó mesélt arról, milyen nehézségekkel jár, ha az ember ilyen elképesztő dőlésszögben él - szó esett arról is, hogy a futárok nem hajlandók megtenni ezt a meredek utat, de az autók többsége sem tud felhajtani rajta.A házhoz szállítással kért rendelések átvétele körülményes, emellett a zord téli időjárás idején a lakóknak speciális szegecselt cipőt kell viselniük az utcán. Mindezekért a furcsaságokért és kényelmetlenségekért azonban bőven kárpótolja őket a kilátás és a közösség.

"Az év nagy részében teljesen normálisan lehet itt közlekedni, télen azonban valóban veszélyessé válik, hiszen meredeksége miatt nagyon csúszós lesz az utca. Ilyenkor a szegecselt cipő az egyetlen hatékony megoldás a kinti körülmények ellen. Viszont sokan jönnek ide megcsodálni az utcát, főleg kerékpárosok és futók. Ezt mi itteni lakók egyáltalán nem bánjuk" - mesélte a 45 éves Benji Appleby-Tyler művész, aki már kilenc éve él itt.

A bristoli Vale utca:

A környezetvédelmi tanácsadóként dolgozó Kath Haddow talán az utca egyik "veteránja", hiszen már húsz éve él itt. A lakos ovábbi érdekességeket is megosztott az ottani életről:

"Bizonyos szempontból szerencsések vagyunk, mert az itteni lakókon kívül senki más nem akar itt parkolni, így mindig találunk szabad helyet az autóinknak. Viszont ennek is van hátránya: kötelező minden nap figyelemmel kísérnünk az időjárás előrejelzést - főleg télen -, mert egy nagyobb havazás, jégeső esetén akár hetekre is mozdíthatatlanná válhatnak a járműveink. A kukásautók azonban nagyon viccesek: kerülőúton valahogy feljutnak az utca tetejére, majd legurulnak. De gyakran látni itt síelőket is, és tavasszal tojásgurító versenyt is rendeznek itt."

Abban minden ott élő lakó egyetértett, hogy nagyon szeretnek ebben az utcában élni, semmiképpen sem költöznének el, hiszen minden nehézségért kárpótolja őket a kilátás és az összetartó, egymásra odafigyelő, egymásról gondoskodó, egyedülálló lakóközösség.