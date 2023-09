Az Amazon jogi csatározásba keveredett az általa bérelt üzlethelyiségek bérbeadóival, és így egyre több kamu Amazon Fresh üzlet nyílik. A főleg online kereskedelemmel foglalkozó gigavállalat ugyanis az általa kibérelt üzlethelyiségek tulajdonosai szerint nem fizeti ki a bérleti díjakat. Az Amazon azonban azt állítja, hogy ebben nem is állapodott meg a tulajdonosokkal. Így egyre több Amazon Fresh "zombiüzlet" nyílik.

A legutóbbi példa erre a New York City melletti Long Islanden bukkant fel. Az itteni bíróságon az Amazon a Salisbury Partnersszel került jogi csatározásokba - jelentette a New York Post információit átvéve az Insider. A történet előzménye, hogy az Amazon 2022 áprilisában bérleti szerződést kötött a Salisburyvel egy East Meadow-i üzlethelyiségre.

"A két cég többször is egyeztetett egymással minden probléma nélkül, azonban 2022 novemberében olyan dolgokon vitatkoztak, mint a színek és egy lámpa" - ecsetelte a Postnak Mark Sagliocca, akinek a családja a Salisbury-t, és a szóban forgó ingatlant is vezeti.

A Salisbury és az Amazon képviselőinek szeptember 22-én kell megjelennie a New York állam legfelsőbb bíróságán Nassau megyében. A magánjellegű és üzleti pénzügyi tanácsadással foglalkozó Salisbury tavaly tavasszal perelte be az Amazont, ami szerinte egyéb vétségek mellett jócskán elmaradt a tőle bérelt ingatlan bérleti díjának kifizetésével, ezért 37 millió dollárt követel az alperestől. A főleg online kereskedelemre specializálódott cég azonban azt állítja, hogy a megállapodásuk szerint nem köteles bérleti díjat fizetni az üzlethelyiségért.

Egyelőre sem a Salisbury, sem az Amazon nem állt ki a nyilvánosság elé, hogy kommentálja az esetet.

Az Amazon ellen hasonló ügyben New Jerseyben is zajlik egy bírósági eljárás, itt 10 millió dollárt követel tőle egy üzlethelyiség bérbeadója. De a cégnek Philadelphiában és Seattle-ben is szembe kellett néznie a bérbeadók perével.

Az Amazon 2020-ban nyitotta meg első Fresh üzletét, és mára már 44 üzlettel rendelkezik a honlapja szerint. A perek miatt azonban a cég már egyre több üzlet megnyitásától állt el. Idén nyáron pedig már több száz olyan munkavállalóját bocsátotta el, akik ilyen Fresh üzletekben dolgoztak.

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója a részvényeseknek írt idei éves beszámolójában azt írta, hogy még mindig lát potenciált az élelmiszerüzletekben, bár hozzátette: "Meg kell találnunk egy olyan tömeges élelmiszerüzlet-formátumot, amelyről úgy gondoljuk, hogy megfelelő lehet a széleskörű terjeszkedési tervünk számára."

Az Amazon az Egyesült Államok már területein is megpróbált kiszállni a Fresh üzletek bérleti szerződéseiből: Minneapolis/St. Paul vonzás körzetében például hat ilyen ingatlant is megpróbált albérletbe adni.