Az angliai, nyugat-midlands-i Wednesburyben található Ye Olde Leathern Bottel kocsma olyan régi, ami már a pszichikus nyomozók érdeklődését is felkeltette, és így azok törzshelyévé vált.

Most az a hír járja, hogy az italmérésben egy kislány szelleme kísért. A tulajdonos ugyanis egyelőre nem talál magyarázatot az ott terjedő beazonosíthatatlan szagokra.

A kocsmát 1510-ben kocsiszínnek építették, mielőtt 1887-ben a viktoriánusok kocsmájává vált, és úgy tartják, hogy kísértetjárta hely, ahová minden héten egy médium látogat el.

A kocsma mostani tulajdonosa a 34 éves Karl Silvester, aki azt állítja, hogy túl sokat van egyedül a furcsa kocsmában ahhoz, hogy elhiggye, szellemek lakják. Ha hitelt adna ennek a híresztelésnek, akkor minden bizonnyal éjjel-nappal rettegésben élne.

Bármennyire is szkeptikus Silvester a szellemekkel kapcsolatban, nem tagadhatja, hogy a régi létesítmény mindennapi pirítós és festékszaga mögött nincs se ok, se okozat. S akkor még nem is beszéltünk azokról a hátborzongató hangokról, amelyeket az italmérésben hallani.

"Több egészen rémisztő hangot is hallottam már a pince felől, mintha kopogás és hordók ketyegése lett volna. Én személy szerint nem láttam semmit, de rendszeresen van egy látnoki esténk. Nem sokkal a koronavírus megjelenése előtt

az egyik médium küldött nekem egy képet, és azt írta, hogy látott egy kislányt állni a kocsma ajtajában. Habár én nagyon szkeptikus vagyok a szellemekkel kapcsolatban, és úgy gondolom jobb is, ha nem mélyedek el ezekben a híresztelésekben, de tény, hogy magam is minden nap érzek valamiféle pirítós és festékszagot a kocsmában, amire nem találok magyarázatot. Az egyik volt beosztottam pedig valamikor azzal keresett meg, hogy látta, amint az egyik szék magától elmozdult" - mesélte Silvester, aki 2019-ben vette át a kocsma vezetését.

A kocsma dizájnja egyébként teljesen egyedi, karakteres: a mennyezeten régi fagerendák húzódnak, a bejárati ajtó ablaka pedig egy régi bőrüveg alakját formázza, ami a kocsma nevére utal. A bárpult mögött egy régi óra áll, amelyre a kocsma nevét vésték.

Az italmérés hátsó részen pedig a régi Wednesbury-i kocsmákról készült fényképek gyűjteménye látható. A képeket söralátétekre nyomtatták, amiket bárki szabadon magával vihet.

Silvester elmondta, hogy a kocsma egyes részei még mindig az eredeti, 16. századi épületből származnak, beleértve a bár területét is, az egyik kandallós helyiség korábban az istálló volt. Az épület hátsó része egy később hozzáépített bővítmény. A kocsmának négy helyisége és egy sörkertje is van, hátul pedig a sportrajongók meccseket is nézhetnek.