Szeptembertől megkezdődik a duális képzés a Magyar Suzuki új oktatócentrumában, amelyet ünnepélyes megnyitón adtak át a gyár területén. A Bottyán János Technikum elektronikai technikus tanulói az elméleti alapok mellett, a legmodernebb eszközökkel felszerelt oktatási központban gyakorlati ismereteiket is fejleszthetik.

Márciusban jegyezte be a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Suzukit a duális képzések akkreditált partnerszervezetei közé. Az esztergomi gyártóvállalat a Bottyán János Technikum középiskolásainak szakmai, gyakorlati képzését vállalta, de a tervek szerint a jövőben további szakiskolák is bekerülhetnek majd a programba – derül ki a Magyar Suzuki közleményéből.

A cég közleménye szerint a most átadott Suzuki Oktatási Centrumban tantermet és tanműhelyt is kialakítottak. A diákok biztonságos, modern eszközökkel felszerelt környezetben válhatnak a jövő szakembereivé. Projektfeladatok elvégzése mellett olyan szakmai tárgyakat sajátíthatnak el a legjobb suzukis mentoroktól, mint a programozás alapjai, a PLC programozás és a számítógépes szimuláció. A tanulók már a képzési idő alatt megismerik a gyártóvállalat működését, annak technológiáit, a munkahelyi elvárásokat, miközben piacképes tudást szereznek a releváns tapasztalattal rendelkező oktatóktól. Az iskola elvégzése után akár munkalehetőséget is kaphatnak a Magyar Suzukinál. A tanulók a duális képzés ideje alatt hallgatói díjazásban, valamint béren kívüli juttatásokban részesülnek.