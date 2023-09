A laboratóriumban előállított szintetikus gyémántok egyre népszerűbbek az eljegyzési gyűrűk piacán. Ez pedig már a hagyományos gyémántkereskedő cégeknek is fejfájást okoz.

Bár a gyémántok és a luxuscikkek iránt általában is enyhült a kereslet a világjárvány óta, az alacsonyabb árú eljegyzési gyűrűkben használt gyémántok árai meredeken estek az elmúlt időszakban.

A piaci mozgás hátterében az áll, hogy világszerte egyre népszerűbbek a mesterséges gyémántok, aminek hatását már a nyersgyémántok piaca is megérzi.

A De Beers gyémántóriásnak például több mint 40 százalékkal kellett csökkentenie az árait a 2-4 karát közti nyersgyémántok kategóriájában. Ezek kiváló minőségű, de nem tökéletes kövek, melyeket az olcsóbb eljegyzési gyűrűkben is gyakran használnak.

Tavaly a vállalat még nagyjából 1400 dollárt kért karátonként ezekért a darabokért, ám idén júliusra az ár egészen 850 dollárra esett vissza. Közben a másodpiaci árak még ennél is 10 százalékkal alacsonyabbak, ami további árcsökkenést okozhat.

Mindebből a hétköznapi fogyasztók nem sokat érezhetnek, ugyanis az eljegyzési gyűrűk árai nem csökkentek érdemben. Az áresés hatásai megmaradtak a gyémántpiacon.

A szintetikus kövek azonban egyre nagyobb piaci részesedést szereznek maguknak. Indiában, ahol a világ gyémántkínálatának jelentős részét csiszolják, a szintetikus kövek a gyémántexport 9 százalékát tették ki idén júniusban. Egy évvel korábban ez az arány még csupán 1 százalékos volt.

A laboratóriumban létrehozott kövek nemcsak gyorsabban előállíthatók, de olcsóbbak és környezetbarátabbak is a hagyományos köveknél. Noha ezek a hagyományos gyémántbányászatra egyelőre nem jelentenek komoly fenyegetést, az iparági szereplők most azt figyelik, hosszú távú trend lesz-e a természetes gyémántok iránti kereslet csökkenése.

A De Beers gyémántkereskedési vezetője, Paul Rowley elmondta, nem számítanak strukturális elmozdulásra a piacon, és a kereslet csökkenését átmeneti tendenciának tekintik. Hozzátette, végső soron ezek különböző termékek, és a természetes gyémántok ritkasága továbbra is helyettesíthetetlen értéket jelent.

Hogy általános piaci trendről van szó, azt az is jól mutatja, hogy a mesterséges gyémántok piacán is látható az árcsökkenés. Öt évvel ezelőtt a szintetikus köveket még 20 százalékos kedvezménnyel árulták a természetes gyémántokhoz képest, azonban most már nagyjából 80 százalékos a kedvezmény mértéke.

Forrás: Business Insider