A Helsinki Design Hét a dizájnban élenjáró északi országok legnagyobb fesztiválja. A közel száz programot kínáló esemény a legújabb irányzatok felvonultatásával kívánja inspirálni a dizájn és az építészet területén dolgozó szakembereket és természetesen a látogatókat is. A rendezvényen hazánkat a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kara képviseli. Kiállításuk a fiatal animációs filmkészítő generáció vizuális elképzeléseit, mondanivalóját és technikai tudását mutatja meg öt kisfilmmel és két mozgáspróbával. A kiállítás megnyitójára szervezett kerekasztal beszélgetésen pedig az animációs tervezés és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról lesz szó - írja közleményében a Budapesti Metropolitan Egyetem.

A Helsinki Design Hét (szeptember 8-17.) a legnagyobb tervező és építészeti fesztivál az északi

országokban. Az idei rendezvénysorozat központi témája a kreatív történetmesélés lesz, ezt tükrözi a

fesztiválhét címe is: az „Egyszer volt, hol nem volt...".

A programsorozatban kiállítások, beszélgetések, partik, művészeti vásárok, nyílt napok, divatbemutatók és még sok minden más is szerepel.

A dizájneseményen hazánkat a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Karaképviseli kiállítóként, aki egyedüli magyar résztvevőként kapott meghívást a rangos rendezvényre.

A "From Sketch to Screen" című tárlattal lesznek jelen, ami a fiatal animációs filmkészítő generáció

vizuális elképzeléseit, gondolatvilágát és mondanivalóját ismerteti meg a szakmával és a

nagyközönséggel. Öt animációs filmet mutatnak be a designhéten, amelyekben plasztikusan jelenik

meg a METU hallgatók változatos technikai tudása és művészi önkifejezése olyan univerzális témákban, mint a barátság, a magány vagy a bátorság. A kiállítás a történetmesélés erejét és az animációt, mint megjelenítési formát ünnepli. Az a cél, hogy a látogatók betekintést nyerjenek az animációs filmkészítés világába, többek között a 2D-s, 3D-s, stop-motion és kísérleti megközelítésekbe, és ezzel közelebb kerüljenek az animációk végtelen, meseszerű világához.

Az animációs filmek mellett még egy hangsúlyos vonala lesz a kiállításnak. A látogatók végig kísérhetik

a Budapesti Metropolitan Egyetem együttműködését Magyarország idei legnagyobb kulturális

eseményével, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programmal, amelyben a hallgatók

órai feladatként kapott tervezőgrafikai, formatervezői és elméleti projektekkel vettek részt. A tárlat

szeptember 8-án nyílik, és a Design Hét után még egészen október 13-ig látogatható lesz a Helsinki

Liszt Intézetben.

A kiállításon kívül egy kerekasztal-beszélgetés szerepel még a magyar programban, amelyben egy igen

aktuális és égető kérdést járnak majd körbe, nevezetesen az arculattervezés, a vizuális megjelenés és

az animációs tervezés mesterséges intelligenciával való kapcsolatát. A digitális megoldások elterjedése

sorsdöntő változásokat hozott a designerek életébe és alapjaiban változtatta meg a vizuális

történetmesélést. A színek, a grafikai stílus és a dinamika mind üzenetközvetítő erővel bírnak, és

kulcsfontosságúak egy esemény arculatának kialakításában, ahogy egy animációs film esetében is. Az

emberi kreativitás és érzékenység nélkülözhetetlen egy művészi produktumhoz, mégis egyre több

olyan alkotást láthatunk, amelyet mesterséges intelligencia segítségével terveznek meg.

Az izgalmasnak ígérkező szakmai beszélgetés az AI használat határait, lehetőségeit és korlátait igyekszik feltérképezni az alkotás folyamatában. Olyan kérdésekre próbálnak választ találni mint, hogy segíti, vagy épp megnehezíti-e a tervezési folyamatot az AI, illetve, hogy lehet a mesterséges intelligenciát jól használni. Szó lesz arról is, hogy egy online arculat hogyan állja meg a helyét egy offline esemény esetében, illetve, hogy milyen vizuális megoldások teszik emlékezetessé az animációs filmeket, és ezen a téren milyen változásokat hozhat a mesterséges intelligencia.

A Helsinki Design Héten az alábbi animációs kisfilmeket és bábos mozgáspróbákat mutatják be:

Teljes filmek:

Bárczy Örs: Hey Deer!

Mészáros Bori: The Last Yeti

Rebák Tamás: Escape Velocity

Palotás Adél: Lights

Bartis Bálint: A paraszt és az uborkák

Mozgáspróbák:

Kiss Nóra és Jenei Dorottya: Házasbárd

Géczi Johanna és Graur Dóra: Édes Álom

A kiállításról és az alkotókról további információk itt találhatóak:

http://fromsketchtoscreen.metropolitan.hu/