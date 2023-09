Az OTP Bank ügyfelei számára három új wallet alkalmazás is elérhető, elindult a Google Pay, a Garmin Pay és a Xiaomi Pay szolgáltatás is. Az új elektronikus fizetési megoldások segítségével a felhasználók az erre alkalmas eszközeiken néhány kattintással regisztrálhatják bankkártyáikat, függetlenül attól, hogy Mastercard vagy Visa, betéti vagy hitelkártyáról van szó.

Az OTP Banknál eddig is elérhető volt a kártyadigitalizáció, Android és iOS eszközökön is, az Androidos alapú wallet megoldását a bank az elsők között indította el 2017-ben, a Simple by OTP mobilalkalmazásban, ezt követően pedig 2019. májusában Magyarországon elsőként vezette be a hazai piacon az Apple Pay szolgáltatást.

Szeptember 5-től pedig további három új népszerű fizetési megoldás is működik az OTP bankkártyáival, függetlenül attól, hogy Mastercard vagy Visa, betéti vagy hitelkártyáról van szó.

Farkas Tamás, az OTP Bank bankkártya-kibocsátás területi menedzsere elmondta:

Alkalmazástól függően akár több kártyát is digitalizálhatunk az okoseszközeinkre telepíthető elektronikus pénztárcánkba."

Hozzátette: "A kártyadigitalizáció egyszerű, néhány lépéses folyamat, az új szolgáltatásoknak köszönhetően várható, hogy ügyfeleink az eddiginél is nagyobb arányban választják majd ezt a fizetési módot. A walletekbe digitalizált kártyákkal gyorsan és biztonságosan fizethetünk üzletekben, alkalmazásokban és az interneten is. Fontos azonban, hogy amennyiben Xiaomi Payt vagy Garmint Payt használ valaki – azaz okosórával és/vagy okoskarkötővel használja a walletek valamelyikét -, akkor az csak fizikai környezetben használható, azaz internetes vásárlása nem."

A Google Pay segítségével a bankkártyás fizetés összes előnye kihasználható Androidos, WearOS vagy Fitbit eszközökön, készülékeken. A Garmin Pay a Garmin okosórákon, a Xiaomi Pay Xiaomi okosórákon és okoskarkötőkön elérhető funkció. A Xiaomi okostelefonokon a Google Pay érhető el.

A Google Pay fizetési megoldást mobil eszközön a Google Wallet applikációban a „Hozzáadás Wallethez" gombra kattintva lehet elindítani. Az okosóráknál és karkötőknél okostelefonról indítható a kártyadigitalizálás, a hozzákapcsolódó applikációban (Fitbit, Garmin Connect, Mi Fitness, Zepp Life).