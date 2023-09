A kiírásra a gazdaság szinte teljes palettáját felölelő 45 főcsoportban, több mint 100 témakörben lehetett jelentkezni.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a pályázat fővédnöke köszöntőjében kiemelte, az Érték és Minőség védjegy a fogyasztónak biztonságot mutat, mert egyszerre jelent értéket, tanúsított, ellenőrzött minőséget. Egyben azt is üzeni, hogy tudatos választással is csökkenthető az emberiség ökológiai lábnyoma. Az Országgyűlés alelnöke szólt arról is, hogy a Covid-járvány kitörése óta drasztikus átalakulások történtek a világgazdaságban, amit tovább erősített az orosz-ukrán háború. Mindez Magyarországon az energiaárakban, az inflációban csapódott le, a kihívásokra a kormány különböző intézkedésekkel válaszolt. Latorcai János hangsúlyozta, a nehéz környezetben szükségszerűen felértékelődött a piacon a védjegyek és a különböző árumegjelölések szerepe, mert lehetőséget ad arra, hogy ezek a termékek kiemelkedjenek a környezetükből.

Az idei díjazottak között többségben vannak a kis- és középvállalkozások, ez a szektor adja a hazai foglalkoztatottak 70-75 százalékát, és a GDP 55 százalékát állítja elő" - ismertette. Hozzátette: azt is látni kell, hogy a hazai kkv-szektor tőke- és forráshiányos, ezért támogatja a kormány kiemelten egyebek között a Széchenyi Kártya Programot.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a résztvevőket köszöntve felhívta a figyelmet arra, hogy minden évben szép számmal díjazzák a mezőgazdasághoz köthető termékeket és szolgáltatásokat. Jelezte, a gazdáknak nehéz körülmények között kell helyt állniuk, ezért is avatkozott be a kormány a gabonapiaci folyamatokba. Felidézte, hogy a kelet-európai uniós tagállamokkal közösen sikerült elérni, hogy az unió importtilalmat vezetett be az ukrán gabonára és egyéb termékekre. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a tilalom határidejét meghosszabbítsák. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a polgári kormány szövetséget kötött a gazdákkal, a vidékkel. A kormány eltökéltségét mutatja, hogy a 2027-ig tartó uniós költségvetési ciklus forrásaihoz 80 százalékos nemzeti kiegészítő finanszírozási forrást biztosít. Ismertette, hogy a teljes forráskeret 5.376 milliárd forint, amelyből vidékfejlesztésre mintegy 2.891 milliárd forintot fordítanak. Hozzátette, a mezőgazdaságban új technológiákra van szükség, alapvető cél, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképességét a mostaninál sokkal magasabb szintre emeljék. A hozzáadott érték növelése érdekében fókuszban áll az élelmiszeripar és a feldolgozóipar fejlesztése.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer alapítója elmondta, a jelenlegi gazdasági körülmények között sikernek mondható, hogy a díjazott pályázatok száma nőtt a tavalyi évhez képest, az idén 18 százalékkal több védjegy használatot engedélyeztek. A 2023-ban díjazottak 33 százaléka már korábban is részt vett pályázaton, és 75 százalékuk rendelkezik egy vagy több védjegyoltalommal, szabadalommal. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar a legnépesebb csoport volt a pályázaton" - tette hozzá.

A nagydíjak mellett átadták az alapítók és a kiírók tanácsa tagjainak különdíjait is.

A nyertesek

A legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerték Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Cím viselését. A Nívódíjakat és Különdíjakat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe, a Ferenczy Noémi Díjas iparművész Szőcs Andrea által tervezett egyedi trófea.

Az alapítók és a Kiírók Tanácsának tagjai által külön elismerésekben is részesültek kiemelkedő pályázatok:

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíjat a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. kapta.

kapta. Az Innovációért Nívódíjat a Pannon Agroteh Kft. nyerte el a MARHA-VARÁZS szarvasmarhatrágya briklett mikroelemekkel című pályázatával.

nyerte el a MARHA-VARÁZS szarvasmarhatrágya briklett mikroelemekkel című pályázatával. A Digitalizációért Nívódíj idei nyertese a Bastion Security Kft. az Innovatív biztonságtechnikai szolgáltatás robot- és drón technológiával kiegészítve című pályázatával.

az Innovatív biztonságtechnikai szolgáltatás robot- és drón technológiával kiegészítve című pályázatával. Az Érték és Minőség Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat a GREEN-GOES Kft. Infrastrukturális és technológiai fejlesztés a GREEN-GOES Kft.-nél pályázata kapta.

Infrastrukturális és technológiai fejlesztés a GREEN-GOES Kft.-nél pályázata kapta. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje különdíjat a FANNIZERO Kft. nyerte el.

nyerte el. Az Ifjúságért Nívódíjat a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda érdemelte ki.

érdemelte ki. A Kárpát Hazáért Nívódíjat a Matula Média Kft. vihette haza.

vihette haza. A Média Nagykövete Díjat Gecse Vivien, a TV2 hírigazgatója vette át.

A Kommunikációért Nívódíjat a HírTV Hír és magazin műsorainak szerkesztősége, a Médiaworks Tömeglapok Divízió Aktuál Szerkesztősége és a Magyar Távirati Iroda (MTI) alkotógárdája érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton sikerrel szerepelt pályázók és pályázatok számára, teljesítményük elismeréséül a kiírók külön-külön is, valamint különböző cégek, főhatóságok, civil szervezetek további értékes különdíjakat ajánlottak fel.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2023-ban hatodik alkalommal írta ki és valósította meg a DIAMOND Szervezőiroda Bt., a kiírói tanács tagja továbbá az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a Hajnal Húskombinát Kft., a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Saint-Gobain Hungary Kft., a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.

A pályázat eseményeinek fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai támogatója az Agrárminisztérium, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.