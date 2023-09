Világszerte összesen 37 ezer úgynevezett „idegen" fajt juttattak el az emberi tevékenységek nem őshonos környezetbe, ám ezek közül messze nem mindegyik számít inváziós (vagy invazív) fajnak. Közülük több mint 3700 minősül inváziós fajnak, melynek definíciója, hogy ezek a fajokmeghonosodtak és elterjedtek egy számukra eredetileg idegen természeti környezetben, és negatív hatást gyakorolnak az új környezetükre, illetve esetenként az emberekre is – derül ki az ENSZ Környezetvédelmi Programja alá tartozó Biológiai sokféleséggel foglalkozó kormányközi szervezetének friss jelentéséből.

A jelentés szerint az inváziós fajokhoz kötthető költségek folyamatosan és lendületesen emelkednek, 1970 óta minden évben megnégyszereződtek. A legfrissebb adatok szerint a globális összköltség ma már eléri az évi 423 milliárd dollárt.

Ráadásul a jelentés vezető szerzője, Martin Nuñez elmondta, ez a szám egy nagyon konzervatív becslés, vagyis valószínű, hogy a tényleges (ám pontosan nem megbecsülhető) költségek teljes mérete inkább 1000 milliárd dolláros tartományban van.

Ennek a költségnek a jelentős részét az emberekre gyakorolt hatások teszik ki. Kiemelkednek ezek közül a szúnyogok, amelyek olyan betegségeket hordozhatnak, mint a malária, a Zika-vírus és a nyugat-nílusi láz.

Miként arról korábban az Origo is beszámolt, Magyarországon is egyre nagyobb kockázatot jelentenek az inváziós fajok. 2021-ben pedig elindult egy weboldal is (www.szunyogmonitor.hu), melynek célja, hogy a lakosság bevonásával feltérképezzék az emberre veszélyes kórokozókat, vírusokat is terjesztő, invazív csípőszúnyogfajok hazai terjedését.

Forrás: CNBC