A kínai állami kötődésű Hszinmin című újság által közölt információk szerint a nő, akit csak Guan Jue álnéven neveztek meg, egy egyszerű papírlapon követte nyomon az összes munkahelyét. Minden alkalommal, amikor egy újabb állásinterjún vett részt, munkavégzéséről, illetve korábbi állásinterjúiról készült, részben kamu fotókat töltött fel magáról, azt sugallva, hogy éppen szorgalmasan dolgozik, ügyfelekkel tárgyal.

Állítólag amikor több állásajánlatot kapott, mint amennyit kezelni tudott, átadta az állást egy barátjának, és busás jutalékot kapott a közvetítői szerepéért. A csalásban Jue férje is aktívan részt, jövedelmükből egy nagyobb házat is tudtak venni Sanghajban.

A rengeteg céget érintő ügy januárban pattant ki, a lebuktatás egy Liu Jian álnéven hivatkozott, internetes cég vezetőjéhez köthető. Egyik alkalmazottja egyszer ugyanis véletlenül elszólta magát, hogy párhuzamosan másik cégnél is dolgozik. Ezt az esetet ekkor még annyiban hagyta. Majd ezt követően állást adott cégénél egy nyolcfős értékesítési csapatnak, amely kezdetben lenyűgöző eredményeket produkált. A három hónapos próbaidő elteltével azonban már nem mutattak valódi előrelépést. Emiatt Jian szélnek eresztette őket, majd nem sokkal később a csoport vezetője, a Jang Hong álnevű illető szintén véletlenül megosztott egy képet egy munkahelyi csatornán, amelyből kiderült, hogy ő is több helyen dolgozik egyszerre. Ez a két fura eset arra késztette Jian-t, hogy bevonja a rendőrséget. Végül 53 embert tartóztattak le az üggyel kapcsolatban, köztük Jue-t is.

A Hszinmin szerint az ilyen jellegű munkaügyi csalás hatalmas probléma Kínában, becslések szerint akár 700-800 csoport is részt vehet benne, melynek tagjai erre szakosodtak. A lap szerint ezek az emberek profik abban, hogy kifogástalan interjúalanyokká váljanak, hibátlan - bár hamis - önéletrajzzal büszkélkednek, és így biztosra vehetik felvételüket.

Az általuk a csalással okozott kár évente - dollárban kifejezve - több millióra thető.

Az egyik esetben egy csoport úgy szivárgott be egy vállalathoz, hogy sikeresen elérte, hogy egy tagját felvegyék HR-képviselőnek, aki aztán a többieket is felvette - írja az újság.

Az ilyen eseteket azonban nem követik büntetések, hiszen ez nem büntetőjogi, hanem munkajogi kategória Kínában.

