A nemzetközi együttműködés a nukleáris iparban különösen hangsúlyos: a tervezők, az építők, az üzemeltetők, sőt a hatóságok is közkinccsé teszik az atomenergia alkalmazása során szerzett tapasztalataikat.

Számos nemzetközi szervezet dolgozik egy közös célért: a nukleáris biztonság erősítéséért, hangsúlyozta Rákóczi Péter. A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója hozzátette, a legismertebb ezek közül a bécsi székhelyű ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, amelynek több mint 160 ország a tagja.

A NAÜ tevékenységében kiemelkedő jelentőséggel bír az atomerőművek tervezésével, építésével, üzemeltetésével, élettartam-hosszabbításával és leszerelésével, valamint a nukleáris hulladék elhelyezésével foglalkozó jogi és műszaki normák és ajánlások kidolgozása.

– Emellett van külön platformja az atomerőművek üzemeltetőinek is, a WANO, az egyes részfeladatokra fókuszáló együttműködéseknek, például az amerikai nukleáris hatóság által koordinált CAMP, de mindenképpen meg kell említeni az új atomerőművi projektekre vonatkozó szabványok megalkotását és aktualizálását végző EUR-t is – részletezte.

– Ahogyan az Országos Atomenergia Hivatal is együttműködik más országok hasonló hatósági feladatokat ellátó szervezeteivel, úgy a Paks II. Zrt. is köt kétoldalú szakmai megállapodásokat, illetve aktív szereplője két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek köszönhetően számos nemzetközi tapasztalatcsere, szakmai egyeztetés házigazdái, társszervezői és résztvevői voltunk az elmúlt hónapokban is – vázolta a kommunikációs igazgató. Miként elmondta, fontos a kapcsolattartás azon országokkal, amelyek szintén új kapacitásokat létesítenek, illetve kiemelten fontos a tapasztalatcsere a VVER-1200 blokkokat üzemeltető, építő projektekkel, beleértve Belaruszt, ahol néhány hete már a második egységet is hálózatra kapcsolták.

– A legtöbb hasznosítható tapasztalatra kétségtelenül a miénkkel megegyező technológiát alkalmazó országok – Oroszország, Törökország, Egyiptom, Belarusz – révén tehetünk szert – mondta el Rákóczi Péter. Tájékoztatása szerint a belarusz–magyar együttműködési megállapodás dokumentációja a transzparencia jegyében elérhető a társaság honlapján. A két ország szakemberei alkotta munkacsoport szeptember elején ülésezett. – Annak érdekében, hogy feladatunkat – a két új blokk megépítését és későbbi üzemeltetését – a legmagasabb színvonalon valósítsuk meg, folyamatosan figyeljük a nemzetközi trendeket és gyakorlatokat. Célunk, hogy tanuljunk a nemzetközi példákból, hasznosítsuk a tapasztalatokat, miközben partnereink is megismerhetik azokat az eljárásokat, jó gyakorlatokat, amelyekre Magyarország a nukleáris ágazatban támaszkodik.