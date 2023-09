Miközben világszerte egyre nagyobb teret hódít az autómegosztás, továbbra is vannak országok, amelyek lakói ragaszkodnak a saját autókhoz. Egy friss felmérés szerint globálisan igen nagy különbségek vannak a régiók között abban, hogy a lakosság mennyire tartja fontosnak a saját tulajdonú autót.

Bár világszerte egyre nagyobb teret nyernek az autómegosztó szolgáltatások, sok országban ma is nagyon fontos, hogy valakinek saját tulajdonú autója legyen. Azt, hogy ez mekkora prioritás a lakosok életében, a hagyományok mellett a városrendezés is meghatározza. Az Egyesült Államokban például szinte lehetetlen autó nélkül kényelmesen közlekedni, ezért nem is meglepő, hogy az amerikaiak számára kiemelten fontos, hogy valaki saját tulajdonú gépjárművel rendelkezzen.

A Statista 2022 júliusa és 2023 augusztusa között országonként 500-10.000 felnőtt (18-64 év közötti) bevonásával készített egy nemzetközi felmérést, amelyben azt próbálta kideríteni, az egyes országokban mennyire tartja fontosnak a lakosság a saját autót.

Ebből az derült ki, hogy földrészek szerint csoportosítva is jelentős különbségek mutatkoznak. Az amerikai kontinensen kiemelkedően fontosnak számít a saját autó, és ennél Nyugat-Európában is csak enyhén alacsonyabb az arány, viszont Ázsiában sokkal kevesebben gondolják, hogy ez prioritás.

A lista élén az Egyesült Államok áll, ahol a válaszadók 64 százaléka mondta, hogy fontos a saját autó tulajdonlása. Brazília és Mexikó is előkelő helyen végzett, 63-63 százalékkal, míg a chilei válaszadóknál az arány 54 százalék volt.

Az élvonalba több európai ország is bekerült a vizsgált államok közül. Spanyolországban például 62 százalék, Németországban 60 százalék, Franciaországban 56 százalék, míg Svédországban 51 százalék mondta, hogy prioritás a saját autó.

Ezzel szemben az ázsiai országok válaszadói a fentieknél sokkal kisebb arányban tartották fontosnak a saját autót a hétköznapokban. Kínában a megkérdezettek 47 százaléka, Dél-Koreában 40 százaléka, míg Japánban mindössze 34 százaléka mondta, hogy fontosnak tartja a saját autót.