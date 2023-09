Kiadták az első becslést a szombatra virradóra lezajlott, súlyos marokkói földrengés okozta gazdasági hatásokról. A most még szükségképpen durva kalkulációt az amerikai szövetségi kormány alá tartozó földtani intézet, a United States Geological Survey (USGS) készítette. Eszerint a katasztrófa gazdasági hatásának mértéke Marokkó GDP-jének 8 százalékát is elérheti.

Az USGS előrejelzését az általa működtetett, Pager nevű adatelemző rendszer segtségével végzett kalkulációja alapján közölte. Eszerint az északnyugat-afrikai országot sújtó természeti csapás összesített gazdasági hatásainak mértéke a tavalyi 134,18 milliárd dollár bruttó nemzeti össztermék (GDP) akár 8 százalékát is elérheti. Vagyis a katasztrófa akár 10,7 milliárd dolláros hatással is járhat Marokkó számára. A szervezet alsó, minimumértékként az 1 milliárd dollárt közölte, de a magasabb százalékos arányt illetve összeget valószínűsíti.

A szervezet azt is közölte, hogy becslésük szerint a földrengésnek közvetlen gazdasági hatásai is jelentősek, a GDP akár 2 százalékát is elérhetik. A magánbiztosítások piacán pedig a földrengések történeti adatain alapuló elemzésük nyomán legalább 170 millió dollár értékű kiofizetésre számítanak.

A csapás az ország északi részét, a gazdasági élet központját, valamint az Agadir-régiót sújtotta, mely turisztikailag Marokkó egyik legfontosabb térsége. A turizmus GDP-hez való hozzájárulása igen jelentős, nagyjából évi 7 százalék, és mintegy félmillió ember dolgozik a szektorban.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank már jelezte: készen állnak azonnali pénzügyi segítséget nyújtani Marokkónak a már legalább 2122 halálos áldozattal járó csapás kárainak enyhítésére.

Emlékezetes, hogy idén márciusban Törökországot illetve Szíriát sújtotta brutális, több tízezer halálos áldozattal járó földrengés, Ahogy az Origo megírta, annak kárértékét 100 miliárd dollárraban állapították meg, ennek negyede a közvetlen hatás. A megrongálódott infrastruktúra helyreállítása évekig fog tartani az érintett területeken.