Eladó az a hatalmas Los Angeles-i luxuslakás, ahol egykor Stevie Wonder alkotott. A zenész még az 1990-es években bérelte ki a rezidenciát, amely most 21 millió dollárért került piacra.

Eladó egy Los Angeles-i lakóház 21. emeletén található penthouse luxuslakás, amely egykor Stevie Wonder otthona volt. A zenész az 1990-es évektől bérelte a 613 négyzetméteres rezidenciát, amely ma hatalmas, 511 négyzetméteres tetőterasszal rendelkezik.

A lakást nemrég alaposan felújították, és most 21 millió dollárért (kb. 7,5 milliárd forint) került piacra. A Villa del Cielo néven is ismert lakás Beverly Hills közvetlen közelében található, és a teraszáról pazar kilátás nyílik a Hollywood feliratra, Los Angeles belvárosára, a hegyekre, valamint a távolban az óceánra is.

Tour Stevie Wonder's former 21st-floor L.A. penthouse, boasting 5,500 square feet of rooftop terrace with jaw-dropping views. https://t.co/fsJ2VhUSrJ — RobbReport (@RobbReport) September 10, 2023

A lakást a feljegyzések szerint 2021-ben adták el utoljára, akkor 5,5 millió dollárért. A legutóbbi felújítás szinte a lakás egészét érintette, és egyebek mellett nagyjából 279 négyzetméterenyi kültéri területtel is bővítették az ingatlant.

A teraszon végrehajtott fejlesztések eredményeként kialakítottak egy „klubházat" saját bárral és fürdőszobával, valamint kültéri kandallót és üvegkorlátokat kapott a terasz.

Érdekesség, hogy a lakásban nincs se úszómedence, se pezsgőfürdő. Ezek viszont az épület szolgáltatásainak részét képezik – a csúcskategóriás edzőteremmel együtt.

