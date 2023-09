Taylor Swift a szállodaipar számára is aranybányának bizonyul, ahogy az énekesnő turnéja szektorok egész sorának biztosít lendületet.

A Bernstein befektetési vállalat adatai szerint Taylor Swift „Eras" turnéja több amerikai városban is jelentősen megemelte a szállodák bevételeit. Az úgynevezett Swift-hatást pedig egyre több országban érzi majd meg a gazdaság, ahogy az énekesnő turnéja nemzetközivé válik.

A cég elemzője, Richard Clarke hangsúlyozta:a koncertek iránt olyan hatalmas a kereslet, hogy ez önmagában is jelentős gazdasági lökést ad az iparágaknak, beleértve a szállodaszektort is. Az elemző egyenesen a „Swiftonomics" kifejezést használta, utalva arra, hogy Taylor Swift egy személyben gazdaságmozgató erővel bír.

A Bernstein adatai szerint az egy szobára jutó átlagos bevétel több mint 4 százalékponttal haladta meg az országos referenciaértéket az USA államaiban Swift látogatásának hónapjaiban.

Clarke elmondta, a bevételnövekedés jelentős része a magasabb szobaáraknak tudható be, azonban a foglalások száma is emelkedett. A legerősebb példát Nashville-ben mérték, ahol a szállodák kihasználtsága több mint 30 százalékkal, a szobaárak pedig több mint 50 százalékkal nőttek a koncertek idején. A szobánkénti bevétel pedig több mint kétszeresére nőtt azon a hétvégén, amikor Swift a városban tartózkodott.

Az elemzők most úgy számolnak, hogy ezt a hatást várhatóan más országok is megérzik majd, ahol Swift a turnéja során fellép. Ezt támasztja alá, hogy egyes brit szállodaláncok már most kiadták az összes szobájukat Swift koncertjeinek idejére, noha az énekesnő csak jövő nyáron érkezik a szigetországba. Miként arról az Origo korábban beszámolt, az Eras turné lehet a történelem legnagyobb bevételt hozó koncertsorozata.

Forrás: CNBC