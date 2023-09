A tervek szerint 2025 folyamán nyílik meg Balatonfüred új ötcsillagos szállodája, a Le Méridien BalaPort Lake Balaton Resort, a Marriott szállodalánc első vidéki szállodája. Az apartman házaknál (BalaPort Residence) befejeződött a belsőépítészeti design kialakítása, zajlik a válaszfalazás és a tetőszigetelés. A turisztikai komplexum része a Balaton legmodernebb 203 férőhelyes kikötője is, amely tavaly nyáron készült el és mára kiemelkedő foglaltsággal üzemel.

Szepesi Richárd egész évben magas forgalmat remél a francia Riviéra hangulatát és az olasz „dolce vita" életérzést felelevenítő legújabb magyarországi tematikus szállodában, amely a szabadidős felnőtt és üzleti utazókat egyaránt szeretné kiszolgálni. A hotel előtti parti sétány az európai tengerparti kikötők hangulatát idézi meg. Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai ingatlanberuházója szerint a turisták mellett a befektetőknek is kiváló célpont a BalaPort, jó befektetési lehetőséget kínál az apartman és a kikötőhely hosszútávon biztonságot ígérő bérbeadása. Mind a panorámás apartmanok, mind a kikötőhelyek tekintetében nagy az érdeklődés, a fejlesztő szerint a komoly kereslet a projekt különlegességének, az épülő ingatlanok prémium minőségének és a fejlesztő csapat tapasztalatának és jó hírnevének köszönhető.

Szepesi Richárd, a BalaPort projekt megálmodója, a saját, illetve résztulajdonában álló vállalkozások szakmai irányítója elmondta, hogy az ország egyik legnagyobb és legkomplexebb turisztikai fejlesztése zajlik jelenleg Balatonfüreden a Tagore sétány központi területén. Szepesi Richárd és szakmai csapatának eddig megvalósult tematikus turisztikai fejlesztései garanciát jelentenek arra, hogy a BalaPort a Balaton legexkluzívabb és legkülönlegesebb projektje lesz.

Látványtervek az ország legnagyobb turisztikai fejlesztéséről és képek a projekt kivitelezéséről:



A BalaPort projekt Szepesi Richárd sorrendben harmadik 5 csillagos turisztikai beruházása, kettő jól ismert négycsillagos szállodaberuházás után. A szerkezetkész épületek jelzik, hogy az ütemtervet tartani tudják, a fejlesztés időben elkészül, a műszaki átadásának megkezdése 2024 végén várható.

Szepesi továbbá elmondta, hogy a beruházás kiinduló lépése volt a kikötő vízi létesítményeinek kialakítása, amellyel a Balaton legmodernebb és legnagyobb hajóinak fogadására kész hajókikötője jött létre. A szárazföldi beruházás első három ütemeként megvalósultak a mélyépítési munkák, a térszín alatti szerkezetépítési munkák és a felszín feletti teljes szerkezetépítés. A negyedik ütemként már folynak az apartmanházak szakipari munkái. A szálloda befejezői munkáira szeptemberben kerül kiírásra a meghívásos tender.

Beszámolt arról is, hogy a komplexum közel 6,9 milliárd forint vissza nem térítendő Kisfaludy 2030 MTÜ támogatás mellett 3,5 milliárd forint hitelből és 12,1 milliárd forint önerőből épül, amelynek egy részét az apartmanok és a hajóhelyek hosszú távú értékesítéséből teremtette elő a társaság. Hozzátette azt is, hogy a BalaPort ötcsillagos szállodája, a Le Méridien BalaPort Lake Balaton Resort, a világszerte elismert Marriott International szállodahálózat első vidéki tagjaként kezdi meg a működését 2025 folyamán.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése segíti majd a városban a konferenciaturizmus erősítését, hozzájárul a város fejlődéséhez, a munkaerő megtartásához a közel 5 ezer négyzetméteres, a volt Huray piac területén található Balatonfüred Kongresszusi Központ hatékonyságához. Hangsúlyozta, hogy a négyévszakos üzemelés segíti a Balaton turisztikai idényének meghosszabbítását, ezzel biztonságos munkahelyeket teremt, és magával vonz olyan fejlesztéseket is, amelyek nem kifejezetten a nyári időszakhoz köthetők. Ez jelentős fejlődést jelenthet nem csak a városnak, de az egész balatoni régiónak is. A BalaPort hozzájárul a térség versenyképességének növeléséhez is, élhetőbbé és színesebbé teszi a várost, segít itt tartani, ide vonzani a szürkeállományt, erősíti a város lakosságmegtartó erejét is, továbbá az ilyen beruházások fontosak a kisebb és nagyobb vállalkozások és más munkáltatók számára is. Kiemelte, hogy a lakosság hangulatos sétánnyal is gazdagodik, mert a hotel területe nyitott lesz, a sétány és a parti rész egész évben bejárható lesz. A polgármester egyúttal reményét fejezte ki, hogy a magyar gazdaság fejlődéséhez a balatoni szálloda- és szolgáltatási szektor is nagymértékben hozzá tud járulni a következő években.

Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai ingatlanfejlesztője Szepesi Richárd hangsúlyozta, hogy a négyévszakos erős foglaltságot a magas színvonalon kialakított, tematikus megvalósítás biztosítja, amit az is támogat, hogy a közvetlenül a Zákonyi Ferenc sétányra nyíló minőségi, egész évben nyitva tartó éttermekkel, kávézókkal és üzlethelyiségekkel gazdagodik a környék. Példaként említette, hogy az előszerződés megkötését követően már szakmai munkálatok folynak a Zsidai Csoport által fémjelzett jól ismert Spíler Trattoria, Baltazár, Black Rose The Bar és a Zuki vendéglátóhelyek megjelenéséről, amelyek teljes egészében, sokféle kínálattal lefedik majd a vendéglátó minőségi kínálatot.

Lapozzon a következő oldalra!